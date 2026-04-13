Per il candidato Carnevale l'ascolto e la partecipazione alla vita sociale sono al centro del percorso programmatico

Un’attività strutturata di ascolto e confronto con la cittadinanza sta accompagnando, in queste settimane, il percorso politico-amministrativo di Vincenzo Carnevale, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Fondi il 24 e 25 maggio, già vicesindaco e assessore uscente, sostenuto da una coalizione composta da Forza Italia e dalle liste civiche Litorale e Sviluppo Fondano, Io Sì, Fondi Azzurra e Noi per Fondi.

Attraverso una presenza costante nei luoghi della vita sociale cittadina e nei momenti di aggregazione, Carnevale sta incontrando cittadini, associazioni e operatori del territorio, raccogliendo osservazioni e contributi utili alla definizione del programma elettorale.

Un’impostazione che segna un rafforzamento del metodo partecipativo, ponendo al centro il dialogo diretto come strumento di costruzione delle linee programmatiche, in continuità con l’esperienza amministrativa maturata ma con una rinnovata attenzione alla condivisione.

Nel mio percorso amministrativo ho sempre considerato fondamentale il rapporto con la città – dichiara Vincenzo Carnevale, – Oggi questo impegno si traduce in un lavoro ancora più strutturato di ascolto e confronto: incontrare le persone nei contesti quotidiani, raccogliere esigenze e proposte, significa costruire un programma concreto e aderente ai bisogni reali.

Il confronto si sviluppa sia attraverso momenti pubblici e occasioni di incontro sul territorio, sia mediante strumenti digitali messi a disposizione dei cittadini, come il form online https://lnk.bio/vincenzocarnevale, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione e favorire un contributo diffuso alla costruzione del programma.

L’obiettivo – prosegue Carnevale – è consolidare quanto realizzato e, allo stesso tempo, definire nuove priorità condivise, partendo da un principio chiaro: il futuro della città si costruisce insieme, attraverso un dialogo continuo e responsabile.

Un percorso che mira a coniugare esperienza amministrativa e apertura al contributo della comunità, ponendo ascolto, dialogo e condivisione come elementi centrali dell’azione politica.