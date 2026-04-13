Il PD propone ai candidati under 30 un confronto pubblico per il futuro della città

In vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, Lorenzo Cervi, Segretario del Partito Democratico di Fondi e candidato al Consiglio comunale nella lista “Fondi Progressista PD-AVS”, rivolge un appello a tutti i candidati e le candidate under 30 presenti nelle diverse liste che si confronteranno alle urne.

Credo sia fondamentale – dichiara Cervi – offrire alla nostra comunità un momento di confronto aperto, serio e costruttivo tra le giovani generazioni che hanno scelto di impegnarsi direttamente per il futuro della città. Al di là delle appartenenze politiche, condividiamo una responsabilità comune: portare idee, energie e visioni nuove all’interno del dibattito pubblico.

L’invito è quello di organizzare un incontro pubblico in cui i giovani candidati possano discutere temi centrali per Fondi: sviluppo sostenibile, opportunità lavorative, politiche giovanili, cultura, innovazione e qualità della vita.

Un confronto basato sui contenuti, sulle prospettive e sulle proposte concrete – prosegue Cervi – può rappresentare un segnale importante di maturità politica e di rispetto verso i cittadini, in particolare verso i tanti giovani che chiedono di essere ascoltati e rappresentati.

L’iniziativa si propone come uno spazio di dialogo aperto e trasparente, capace di valorizzare il contributo delle nuove generazioni e di rafforzare la qualità del confronto democratico in città.

Mi auguro – conclude Cervi – che questo invito venga accolto con spirito costruttivo da tutti. Il futuro di Fondi passa anche dalla nostra capacità di confrontarci con rispetto, competenza e visione.

Lorenzo Cervi

Segretario PD Fondi

Candidato al Consiglio comunale

Lista “Fondi Progressista PD-AVS”