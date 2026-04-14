Campagna elettorale a pieno ritmo per Salvatore Venditti con eventi e appuntamenti tra la gente

Il fine settimana appena trascorso ha segnato l'inizio della campagna di ascolto da parte della coalizione di centrosinistra guidata dal candidato sindaco Salvatore Venditti.

L'aspirante primo cittadino e il gruppo di attivisti e candidati sono scesi letteralmente in strada iniziando una campagna che nelle prossime settimane li porterÃ a toccare varie contrade e zone della cittÃ . Sabato e domenica Ã¨ stato il momento del volantinaggio nel centro storico, nel bel mezzo del passeggio fondano. Un momento che ha permesso di incontrare persone e scambiare chiacchiere, raccogliere preoccupazioni e proporre delle idee concrete di un programma chiaro e immediato che vuole portare Fondi a cambiare per davvero.

Oltre al centro anche la zona di Capratica, tra l'area piÃ¹ agricola e di campagna fino a quella piÃ¹ turistica del mare. Zone diverse per esigenze e richieste diverse.

In ognuno di questi incontri, ho visto occhi di persone affrante ma non rassegnate - ha spiegato Venditti. - Ho incrociato sguardi di concittadini che vogliono cambiare le cose ma temono di non sapere come poterlo fare. A loro, e a tutti quelli che si sentono in gabbia in questo meccanismo politico fatto di favori e gestione miope del potere, noi abbiamo illustrato la nostra idea di cittÃ , gli abbiamo spiegato che insieme, nel segreto dell'urna, la musica puÃ² cambiare.

Tanti gli appuntamenti anche del prossimo fine settimana. Si parte

VenerdÃ¬ 17 aprile:

ore 18.00 presso piazza Duomo l'incontro con l'europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Carolina Morace;

ore 20.30 presso il "Knulp Pub" in via Ponte Gagliardo 1, l'evento dedicato ai giovani "Una birra con Salvatore"

Sabato 18 aprile per la campagna "Strada per Strada":

ore 10.00 passeggiata per la contrada Madonna degli Angeli;

ore 17.00 gazebo e incontro con i cittadini in zona Salto di Fondi presso il parco Semenzato;

ore 19.00 aperitivo presso il "Bar Oasi" in Piazza Giuseppe de Santis con la consigliera regionale del Lazio del Polo Progressista Alessandra Zeppieri.

Domenica 19 aprile: