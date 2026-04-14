De Parolis torna sugli ultimi episodi di violenza che hanno coinvolto immigrati stranieri e altri giovanissimi italiani

Sa che câ€™Ã¨ molto da fare, per questo lâ€™agenda del candidato a sindaco di Fondi Tonino de Parolis Ã¨ fitta.

Sostenuto dalla Lega e dalla lista civica Il Giardino degli Aranci, de Parolis incontra gente e associazioni, comitati e gruppi di cittadini che presentano idee e progetti, guardando quello che funziona in cittÃ e i suoi aspetti critici, soprattutto quelli legati a una sicurezza che ormai a Fondi latita.

Fondi Ã¨ un territorio vasto, quello che notiamo oggi Ã¨ che episodi di forte violenza si registrano sia nel centro urbano che nelle periferie. Il centro storico Ã¨ divenuto in alcuni momenti della giornata un ricettacolo di violenza e di una forte percezione di mancata sicurezza riscontrata dal cittadino: lo dicono le continue risse con ferimenti seri tra immigrati stranieri, clandestini e regolari, e tra giovanissimi italiani. In periferia la situazione non Ã¨ migliore: anzi, a oggi le distanze tra il centro storico propriamente detto e periferie sono aumentate, per una politica che ha emarginato zone come San Magno o Salto di Fondi, dove la mancanza di strutture primarie per la convivenza civile rischia di creare quartieri ghetti e lontani dalla convivenza e dalle relazioni sociali, contribuendo anzi a concentrare promiscuitÃ e zone franche, dove lo spaccio di droghe e fenomeni di prostituzione sono sempre maggiori e dove il disagio sociale Ã¨ sempre piÃ¹ forte - dice de Parolis, che per la prima volta si affaccia a una competizione politica, voluto fortemente dallâ€™on. Giovanna Miele, capogruppo Lega in Commissione istruzione e cultura alla Camera dei Deputati.

Tonino Ã¨ il nostro candidato a sindaco ideale: persona riflessiva, capace, visionaria, innamorato della sua Fondi e del territorio circostante. Ãˆ un uomo pragmatico, lo dimostra ogni giorno nel suo ruolo di imprenditore, abituato a fare i conti con le aspettative e con i sogni affrontando le esigenze quotidiane in maniera pratica. Ecco, Tonino incarna la figura del politico, che ha visione e pragmatismo allo stesso tempo. Sono convinta che con una squadra adeguata potrÃ essere un amministratore valido nel risolvere alcune questioni oggi irrisolte e di sempre maggiore criticitÃ - dice lâ€™on. Miele.

CosÃ¬, i riflettori sono puntati sullâ€™aspetto della sicurezza, sia nelle diverse zone del centro storico che nelle periferie, che coinvolgono, fatti di cronaca degli ultimi giorni alla mano, immigrati extracomunitari e giovanissimi italiani.

Credo che la problematica parta da molto lontano. Se Ã¨ vero che câ€™Ã¨ necessitÃ di un maggiore controllo del territorio da parte delle forze dellâ€™ordine Ã¨ altrettanto vero che la prevenzione parte da progetti sociali che mirano a integrare chi arriva in Italia e non parla la nostra lingua o chi vive un disagio sociale e anagrafico, senza sbocchi differenti se non quello della cultura della strada.

Il nostro centro storico Ã¨ stato completamente appaltato alla comunitÃ indiana e pakistana, una comunitÃ formata da gente volenterosa, che vive in funzione della propria famiglia e del proprio lavoro, contribuendo in maniera positiva alla crescita del comparto agricolo e commerciale, perÃ² in una cittÃ Ã¨ richiesta integrazione per completare quel processo di convivenza civile che si richiede per un processo di continuo e costante sviluppo. Per questo il nostro obiettivo Ã¨ e sarÃ quello di creare progetti sociali di integrazione e di inclusione atti ad accorciare le distanze di comunicazione, Ã¨ il caso di dire, tra le comunitÃ indiane e quella italiana. Affermo questo senza ipocrisie, perchÃ© cercando di essere lassisti si rischia sempre di piÃ¹ di evitare il problema, fino a quando questo si incancrenisce e poi Ã¨ difficile trovare una soluzione, trovandosi davanti a zone franche o quartieri ristretti ingestibili sotto ogni profilo. Ãˆ chiaro che non Ã¨ tollerabile invece assistere a scene di ordinaria violenza, vandalismo e sciatteria, perchÃ© la convivenza parte dallâ€™integrazione, e senza integrazione non puÃ² esserci convivenza.

Ma la violenza a Fondi non Ã¨ solo risse tra immigrati, con regolare permesso di soggiorno o clandestini, ci sono anche drammatici episodi che hanno coinvolto di recente i giovanissimi.