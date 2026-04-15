Domenica 19 l'evento culturale "Venti a Palazzo" per una giornata in cui la cultura si fa casa

Una giornata interamente dedicata alla cultura, alla partecipazione e alla condivisione prenderà vita negli spazi di Palazzo Caetani, che per l’occasione si trasformerà in un luogo aperto di incontro e scoperta per la comunità.
L’iniziativa, in programma domenica 19 aprile per l’intera giornata, è promossa dalle 20 associazioni riunite nel Comitato promotore per la Casa della Cultura di Fondi. L’evento rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra le realtà del territorio, unite dall’obiettivo comune di costruire nuovi percorsi culturali condivisi e inclusivi.
Nel corso della giornata, gli ambienti del Palazzo saranno animati da un ricco calendario di appuntamenti che spaziano tra diversi linguaggi espressivi: musica, teatro, cinema, fotografia, lettura, danza, arti visive e attività creative. Ogni spazio sarà valorizzato come luogo dinamico, capace di accogliere esperienze eterogenee e di favorire il coinvolgimento attivo del pubblico.
Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’inclusione e della partecipazione. Il programma prevede infatti iniziative rivolte a bambini e ragazzi – tra laboratori, letture e attività educative – affiancate da proposte pensate per un pubblico adulto, con l’obiettivo di promuovere un dialogo intergenerazionale e rendere la cultura accessibile a tutti.
L’evento si configura non solo come una rassegna culturale, ma anche come un’importante occasione per immaginare e costruire insieme la futura Casa della Cultura di Fondi: un progetto condiviso, aperto e in continua evoluzione, fondato sull’energia delle associazioni e sul coinvolgimento delle istituzioni e della comunità locale.
L’iniziativa gode del patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comune di Fondi.
A seguire, il programma dettagliato della giornata.
Programma degli eventi: 19/04/2026 - Palazzo Caetani - Fondi (LT)
ESPOSIZIONI CONTINUATIVE (tutto il giorno)
- Sala Grande
- Esposizione di proiettori cinematografici d’epoca
(Associazione Musicinecultura APS)
- Esposizione di proiettori cinematografici d’epoca
- Saletta Gonzaga
- Esposizione di macchine fotografiche
(Associazione Fotografichementi)
- Esposizione di macchine fotografiche
- Anticamera camera da letto di Onorato II Caetani
- Esposizione della copia anastatica dell'Exultet di Fondi e dei dialoghi di San Gregorio Magno“L'Exultet di Fondi e il monachesimo benedettino”
(Associazione Onorato II Caetani)
- Esposizione della copia anastatica dell'Exultet di Fondi e dei dialoghi di San Gregorio Magno“L'Exultet di Fondi e il monachesimo benedettino”
ESPOSIZIONI A ORARIO
- 11:00 – 13:00 / 16:00 – 20:30
- Sala Grande → Esposizione artistica di Igor Makhorin, in arte Igorski
(Associazione Il Quadrato Fondi APS)
- Sala Grande → Esposizione artistica di Igor Makhorin, in arte Igorski
- 10:00 – 13:00
- Saletta Gonzaga → Esposizione dedicata alle donne che hanno scritto la Costituzione “Le 21 Madri Costituenti”
(Associazione A.N.P.I. – Sezione di Fondi “Pietro Ingrao”)
- Saletta Gonzaga → Esposizione dedicata alle donne che hanno scritto la Costituzione “Le 21 Madri Costituenti”
- 16:00 – 20:30
- Sala Rossa → Mostra fotografica contro la violenza sulle donne “Il foglio bianco”
(Associazione Nadyr Donne Contro la Violenza APS)
- Sala Rossa → Mostra fotografica contro la violenza sulle donne “Il foglio bianco”
Programma degli eventi: 19/04/2026 - Palazzo Caetani - Fondi (LT)
MATTINA (10:00 – 13:00)
- 10:00 – 10:45
- Saletta Gonzaga → “Dalla lastra al rullino” – laboratorio di fotografia per bambini
(Associazione Fotografichementi)
- Saletta Gonzaga → “Dalla lastra al rullino” – laboratorio di fotografia per bambini
- Sala Parquet → “Microfono aperto” – letture, poesie e pensieri
- Esposizione artistica di Igor Makhorin, in arte Igorski
(Associazione Il Quadrato Fondi APS)
- Esposizione artistica di Igor Makhorin, in arte Igorski
- 10:45 – 11:45
- Sala Rossa → “La casa più grande del mondo” – letture senza barriere a tutti i bambini (storie illustrate e in Comunicazione Aumentativa Alternativa)
(Associazione Leggimi Sempre & Associazione Il Cielo è di Tutti & ARCADIA – Riabilitazione Multidisciplinare)
- Sala Rossa → “La casa più grande del mondo” – letture senza barriere a tutti i bambini (storie illustrate e in Comunicazione Aumentativa Alternativa)
- 10:45 – 11:30
- Saletta Gonzaga → “La Costituzione a voce alta” – reading di lettura della Costituzione
- “Le 21 Madri Costituenti” – esposizione dedicata alle donne che hanno scritto la Costituzione
(Associazione Obiettivo Comune & Associazione A.N.P.I. – Sezione di Fondi “Pietro Ingrao”)
- “Le 21 Madri Costituenti” – esposizione dedicata alle donne che hanno scritto la Costituzione
- Saletta Gonzaga → “La Costituzione a voce alta” – reading di lettura della Costituzione
- 11:45 – 12:30
- Sala Parquet → “Musica: un gioco da bambini” – laboratorio musicale per bambini
(Associazione ARS)
- Sala Parquet → “Musica: un gioco da bambini” – laboratorio musicale per bambini
- 12:30 – 13:00
- Cortile interno → “Radici in festa” – musica e balli popolari del Centro-Sud Italia
(Compagnia SciaraBballo)
- Cortile interno → “Radici in festa” – musica e balli popolari del Centro-Sud Italia
POMERIGGIO (16:00 – 20:30)
- 16:00 – 16:30
- Sala Grande → “La musica che gira intorno” – giovani talenti in concerto
(Associazione ARS)
- Sala Grande → “La musica che gira intorno” – giovani talenti in concerto
- 16:30 – 17:15
- Sala Grande → “Ettore Scola, un umanista nel Cinema italiano” – commento e proiezioni di sequenze cinematografiche di Ettore Scola
(Associazione Giuseppe De Santis & Associazione La Cinearte Produzioni)
- Sala Grande → “Ettore Scola, un umanista nel Cinema italiano” – commento e proiezioni di sequenze cinematografiche di Ettore Scola
- Sala Parquet → “RicicliAmo” – laboratorio sulla differenziazione dei rifiuti per bambini
(Circolo Intercomunale Legambiente “Luigi Di Biasio” APS & Associazione Fare Verde Fondi)
- 17:15 – 17:30
- Pausa
- 17:30 – 18:15
- Sala Grande → “Piccoli Artisti alla Scoperta del Tempo” – caccia al tesoro storica per bambini
(Associazione Musicinecultura APS & Associazione Italia Nostra – Sezione di Fondi e dei Monti Ausoni & Associazione Minerva Fondi)
- Sala Grande → “Piccoli Artisti alla Scoperta del Tempo” – caccia al tesoro storica per bambini
- 18:15 – 19:00
- Saletta Gonzaga → “Piccoli Artisti alla Scoperta del Tempo” – laboratorio d’arte per bambini
(Associazione Musicinecultura APS & Associazione Italia Nostra – Sezione di Fondi e dei Monti Ausoni & Associazione Minerva Fondi)
- Saletta Gonzaga → “Piccoli Artisti alla Scoperta del Tempo” – laboratorio d’arte per bambini
- 18:30 – 19:00
- Sala Rossa → “Rosa Post Mortem” – reading teatrale sul tema della violenza sulle donne
- “Il foglio bianco” – mostra fotografica contro la violenza sulle donne
(Associazione Nadyr Donne Contro la Violenza APS & Associazione Fonderie delle Arti Signor Keuner)
- “Il foglio bianco” – mostra fotografica contro la violenza sulle donne
- Sala Rossa → “Rosa Post Mortem” – reading teatrale sul tema della violenza sulle donne
- 19:00 – 20:30
- Sala Grande → “Mozart e Beethoven” – concerto di Matteo Cossu (violino) e Massimiliano Tisano (pianoforte)
(Associazione Fondi Turismo & Associazione Ferruccio Busoni & Associazione Sergej Rachmaninov).
- Sala Grande → “Mozart e Beethoven” – concerto di Matteo Cossu (violino) e Massimiliano Tisano (pianoforte)