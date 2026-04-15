Domenica 19 l'evento culturale "Venti a Palazzo" per una giornata in cui la cultura si fa casa

Una giornata interamente dedicata alla cultura, alla partecipazione e alla condivisione prenderà vita negli spazi di Palazzo Caetani, che per l’occasione si trasformerà in un luogo aperto di incontro e scoperta per la comunità.

L’iniziativa, in programma domenica 19 aprile per l’intera giornata, è promossa dalle 20 associazioni riunite nel Comitato promotore per la Casa della Cultura di Fondi. L’evento rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra le realtà del territorio, unite dall’obiettivo comune di costruire nuovi percorsi culturali condivisi e inclusivi.

Nel corso della giornata, gli ambienti del Palazzo saranno animati da un ricco calendario di appuntamenti che spaziano tra diversi linguaggi espressivi: musica, teatro, cinema, fotografia, lettura, danza, arti visive e attività creative. Ogni spazio sarà valorizzato come luogo dinamico, capace di accogliere esperienze eterogenee e di favorire il coinvolgimento attivo del pubblico.

Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’inclusione e della partecipazione. Il programma prevede infatti iniziative rivolte a bambini e ragazzi – tra laboratori, letture e attività educative – affiancate da proposte pensate per un pubblico adulto, con l’obiettivo di promuovere un dialogo intergenerazionale e rendere la cultura accessibile a tutti.

L’evento si configura non solo come una rassegna culturale, ma anche come un’importante occasione per immaginare e costruire insieme la futura Casa della Cultura di Fondi: un progetto condiviso, aperto e in continua evoluzione, fondato sull’energia delle associazioni e sul coinvolgimento delle istituzioni e della comunità locale.

L’iniziativa gode del patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comune di Fondi.

A seguire, il programma dettagliato della giornata.

Programma degli eventi: 19/04/2026 - Palazzo Caetani - Fondi (LT)

ESPOSIZIONI CONTINUATIVE (tutto il giorno)

Sala Grande Esposizione di proiettori cinematografici d’epoca

( Associazione Musicinecultura APS )

Saletta Gonzaga Esposizione di macchine fotografiche

( Associazione Fotografichementi )

Anticamera camera da letto di Onorato II Caetani Esposizione della copia anastatica dell'Exultet di Fondi e dei dialoghi di San Gregorio Magno “L'Exultet di Fondi e il monachesimo benedettino”

( Associazione Onorato II Caetani )



ESPOSIZIONI A ORARIO

11:00 – 13:00 / 16:00 – 20:30 Sala Grande → Esposizione artistica di Igor Makhorin, in arte Igorski

( Associazione Il Quadrato Fondi APS )

10:00 – 13:00 Saletta Gonzaga → Esposizione dedicata alle donne che hanno scritto la Costituzione “Le 21 Madri Costituenti”

( Associazione A.N.P.I. – Sezione di Fondi “Pietro Ingrao” )

16:00 – 20:30 Sala Rossa → Mostra fotografica contro la violenza sulle donne “Il foglio bianco”

( Associazione Nadyr Donne Contro la Violenza APS )



Programma degli eventi: 19/04/2026 - Palazzo Caetani - Fondi (LT)

MATTINA (10:00 – 13:00)

10:00 – 10:45 Saletta Gonzaga → “Dalla lastra al rullino” – laboratorio di fotografia per bambini

( Associazione Fotografichementi )

Sala Parquet → “Microfono aperto” – letture, poesie e pensieri Esposizione artistica di Igor Makhorin, in arte Igorski

( Associazione Il Quadrato Fondi APS )

10:45 – 11:45 Sala Rossa → “La casa più grande del mondo” – letture senza barriere a tutti i bambini (storie illustrate e in Comunicazione Aumentativa Alternativa)

( Associazione Leggimi Sempre & Associazione Il Cielo è di Tutti & ARCADIA – Riabilitazione Multidisciplinare )

10:45 – 11:30 Saletta Gonzaga → “La Costituzione a voce alta” – reading di lettura della Costituzione “Le 21 Madri Costituenti” – esposizione dedicata alle donne che hanno scritto la Costituzione

( Associazione Obiettivo Comune & Associazione A.N.P.I. – Sezione di Fondi “Pietro Ingrao” )

11:45 – 12:30 Sala Parquet → “Musica: un gioco da bambini” – laboratorio musicale per bambini

( Associazione ARS )

12:30 – 13:00 Cortile interno → “Radici in festa” – musica e balli popolari del Centro-Sud Italia

( Compagnia SciaraBballo )



POMERIGGIO (16:00 – 20:30)