Un volto nuovo per Forza Italia: Guido Addessi candidato al Consiglio comunale con Carnevale

Guido Addessi entra per la prima volta nella competizione elettorale e annuncia la propria candidatura al Consiglio comunale di Fondi nella lista di Forza Italia, a sostegno del candidato sindaco Vincenzo Carnevale, in continuitÃ con il lavoro portato avanti dallâ€™attuale amministrazione.

Avvocato, classe 1984, Addessi rappresenta una figura nuova nel panorama politico cittadino, ma con unâ€™esperienza consolidata nel mondo professionale e nel tessuto economico locale. Ãˆ consigliere di amministrazione del MOF â€“ Centro Agroalimentare allâ€™Ingrosso di Fondi, Ã¨ stato vicepresidente della cooperativa Agrofondi ed Ã¨ segretario dellâ€™associazione grossisti Assomercati. Un percorso che lo ha visto operare a stretto contatto con imprese e operatori della filiera agroalimentare, maturando una conoscenza diretta delle dinamiche economiche del territorio.

Sposato e padre di due bambini, sceglie oggi di portare questo patrimonio di competenze allâ€™interno dellâ€™impegno pubblico, con unâ€™attenzione particolare ai temi dello sviluppo, del lavoro e delle prospettive future per Fondi.

Mi candido per la prima volta perchÃ© credo sia arrivato il momento di mettere a disposizione della cittÃ lâ€™esperienza maturata in questi anni. Fondi ha energie importanti, un sistema produttivo forte e margini di crescita significativi. Serve continuare a investire su economia, lavoro e opportunitÃ per i giovani, con serietÃ e visione. Insieme a Vincenzo Carnevale vogliamo dare continuitÃ a un percorso amministrativo solido, rafforzandolo con idee nuove e spirito costruttivo. Il mio impegno sarÃ concreto, vicino alle persone e alle imprese, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Una candidatura che unisce quindi novitÃ e competenza, e che si inserisce in un progetto politico orientato a consolidare quanto realizzato negli ultimi anni, rafforzando il legame tra istituzioni e sistema economico locale.