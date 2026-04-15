L'associazione Centro Storico in merito agli interventi che hanno dato più decoro al Palazzetto dello Sport

Piccoli interventi di manutenzione al Palazzetto dello Sport nell’ambito del progetto P.U.C. “Il Centro che Vive”.

Effettuata la riverniciatura del muro perimetrale esterno, contestualmente ad un intervento di manutenzione all’impermeabilizzazione dei terrazzi, fondamentale per la tutela della struttura.

In corso anche ulteriori interventi con il settore V Lavori Pubblici, in particolare nelle aree degli spogliatoi e nelle prossime settimane ulteriori lavori di rimozione delle scritte vandaliche lungo le scale e nella parte anteriore della struttura. Un’azione che restituisce decoro e funzionalità a uno spazio centrale per lo sport cittadino.

Parte dell'intervento è realizzato nel progetto avviato dal Comune di Fondi con l’Associazione Centro Storico, che prevede l’impiego dei percettori ADI e SFL per 14 ore settimanali, con interventi mirati su tutto il territorio, in sinergia con il settore Servizi Sociali.

Un lavoro seguito con attenzione e presenza costante dal consigliere delegato al Centro Storico e presidente della Commissione Sport Cristian Peppe, impegnato concretamente nella valorizzazione delle strutture sportive e degli spazi urbani, con il supporto del Vice Sindaco Vincenzo Carnevale e dell'assessore al verde pubblico Stefania Stravato.

Le attività sono coordinate operativamente con il supporto dell’Associazione, nella figura del segretario Vittorio Antonio Grieco e del presidente Pino Visca.

Un ringraziamento particolare va agli operatori del progetto per il lavoro svolto ogni giorno.