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Per il candidato Lorenzo Cervi (PD) serve un "piano casa" per la cittÃ 

Comunicati Stampa
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Oggi a Fondi trovare casa Ã¨ sempre piÃ¹ difficile. Ãˆ una realtÃ  che colpisce soprattutto giovani, lavoratori e famiglie, costretti spesso a rinunciare a costruire qui il proprio futuro. Ãˆ una tendenza che va invertita con decisione.

Con queste parole, Lorenzo Cervi, segretario del Partito Democratico di Fondi e candidato al Consiglio Comunale nella lista Fondi Progressista PD-AVS a sostegno di Salvatore Venditti Sindaco, presenta una proposta chiara e strutturata per affrontare una delle emergenze sociali piÃ¹ sentite sul territorio: il diritto alla casa.

Non bastano slogan: serve un piano casa serio, sostenibile e immediatamente attuabile. Per questo proponiamo un insieme di interventi concreti che mettano al centro le persone e la loro possibilitÃ  di restare a vivere nella propria cittÃ .

Il piano si articola in quattro direttrici principali:

  • accordi con proprietari e operatori per promuovere affitti calmierati, cosÃ¬ da rendere il mercato piÃ¹ accessibile;
  • istituzione di un fondo comunale dedicato al sostegno delle famiglie e dei cittadini in difficoltÃ  economica;
  • incremento degli alloggi di edilizia popolare e un piano strutturato di manutenzione e riqualificazione di quelli esistenti;
  • recupero e valorizzazione del Centro Storico, attraverso interventi di riqualificazione urbana che restituiscano vita e opportunitÃ  a una parte fondamentale della cittÃ .

Lâ€™obiettivo Ã¨ semplice ma fondamentale: permettere a chi vuole vivere a Fondi di poter restare a Fondi. Il diritto a restare passa da una casa accessibile, dignitosa e sicura. Ãˆ una questione di giustizia sociale, ma anche di sviluppo e futuro per tutta la comunitÃ .

La nostra visione Ã¨ quella di una cittÃ  inclusiva, che non espelle ma accoglie, che non lascia indietro ma costruisce opportunitÃ . Con Salvatore Venditti Sindaco vogliamo dare risposte concrete e restituire fiducia ai cittadini.

#RestoelaCambio

Lorenzo Cervi

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