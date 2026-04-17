Per il candidato Lorenzo Cervi (PD) serve un "piano casa" per la cittÃ 

Oggi a Fondi trovare casa Ã¨ sempre piÃ¹ difficile. Ãˆ una realtÃ che colpisce soprattutto giovani, lavoratori e famiglie, costretti spesso a rinunciare a costruire qui il proprio futuro. Ãˆ una tendenza che va invertita con decisione.
Con queste parole, Lorenzo Cervi, segretario del Partito Democratico di Fondi e candidato al Consiglio Comunale nella lista Fondi Progressista PD-AVS a sostegno di Salvatore Venditti Sindaco, presenta una proposta chiara e strutturata per affrontare una delle emergenze sociali piÃ¹ sentite sul territorio: il diritto alla casa.
Non bastano slogan: serve un piano casa serio, sostenibile e immediatamente attuabile. Per questo proponiamo un insieme di interventi concreti che mettano al centro le persone e la loro possibilitÃ di restare a vivere nella propria cittÃ .
Il piano si articola in quattro direttrici principali:
- accordi con proprietari e operatori per promuovere affitti calmierati, cosÃ¬ da rendere il mercato piÃ¹ accessibile;
- istituzione di un fondo comunale dedicato al sostegno delle famiglie e dei cittadini in difficoltÃ economica;
- incremento degli alloggi di edilizia popolare e un piano strutturato di manutenzione e riqualificazione di quelli esistenti;
- recupero e valorizzazione del Centro Storico, attraverso interventi di riqualificazione urbana che restituiscano vita e opportunitÃ a una parte fondamentale della cittÃ .
Lâ€™obiettivo Ã¨ semplice ma fondamentale: permettere a chi vuole vivere a Fondi di poter restare a Fondi. Il diritto a restare passa da una casa accessibile, dignitosa e sicura. Ãˆ una questione di giustizia sociale, ma anche di sviluppo e futuro per tutta la comunitÃ .
La nostra visione Ã¨ quella di una cittÃ inclusiva, che non espelle ma accoglie, che non lascia indietro ma costruisce opportunitÃ . Con Salvatore Venditti Sindaco vogliamo dare risposte concrete e restituire fiducia ai cittadini.
#RestoelaCambio
Lorenzo Cervi