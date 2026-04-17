Pubblicazione Speciale per celebrare San Sotero e i dieci anni dalla ripresa del culto

È stato pubblicato, a cura dell’Associazione Pro Loco Fondi APS in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo, il pieghevole “Speciale San Sotero: 2016-2026. Fondi e Roma unite nel nome di San Sotero. Il Papa della carità”. Si tratta di un omaggio al dodicesimo pontefice della Chiesa cattolica, nato proprio a Fondi, e al decennale della ripresa del culto, avviata nel 2016 grazie all’impegno congiunto della Parrocchia e della Pro Loco.

Da questa iniziativa è nato negli anni lo Speciale San Sotero, un progetto editoriale che si è progressivamente trasformato in un vero diario collettivo della città: uno spazio in cui la comunità racconta sé stessa attraverso fede, storia, tradizioni e cultura. Le sue pagine raccolgono testimonianze, studi, fotografie, poesie e ricordi, restituendo un mosaico ricco della devozione verso il Papa fondano e della vita cittadina che ogni anno si rinnova attorno alla sua figura.

La pubblicazione è disponibile gratuitamente in formato cartaceo presso edicole e attività locali, oltre che in versione digitale interattiva – arricchita da contenuti multimediali – sul sito www.prolocofondi.it e sui canali social della Pro Loco. Oppure si può scaricare dal seguente link: http://sansoteropapa.altervista.org/wp-content/uploads/2026/04/Speciale-San-Sotero-2026-Fondi-impaginato-8xA4-WEB.pdf

Lo speciale 2026 propone un percorso tra memoria, spiritualità e identità, celebrando dieci anni di iniziative e riscoperta della devozione popolare. Tra i contenuti: i saluti del parroco don Gianni Cardillo e un contributo dedicato al decennale, scritto da Gaetano Orticelli, presidente della Pro Loco e tra i promotori della ripresa del culto. Presenti anche l’articolo “Il filo della memoria: il libro per i dieci anni di rinascita nel nome di San Sotero”, che ripercorre le tappe del progetto editoriale, e il contributo del ricercatore Lino Sorabella, “San Sotero Papa: il reliquiario di Gaeta e il sigillo dei Calcagnini”, dedicato a un prezioso reliquiario conservato nella Cattedrale di Gaeta. A completare il progetto, anche la valorizzazione dell’immagine iconografica e storica del pontefice, presente nella Galleria dei Papi della Basilica di Superga a Torino, dove San Sotero ritrova spazio nella memoria visiva della Chiesa

Non manca uno sguardo al territorio con “Viaggio a Fondi tra sapori autentici, storia millenaria e paesaggi senza tempo”, che valorizza anche il simbolico “Dolce di San Sotero”, un pasticciotto fondano che sarà offerto durante le celebrazioni.

Sebbene la ricorrenza liturgica cada il 22 aprile, quest’anno i festeggiamenti solenni si terranno venerdì 24 aprile, con un ricco programma di appuntamenti spirituali e culturali organizzati dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo e dalla Pro Loco Fondi. Momento centrale sarà la Santa Messa solenne delle ore 18.00 nel Duomo, presieduta dall’Arcivescovo Luigi Vari e animata dalla Corale Polifonica Fondi/Lenola.

In programma anche un’iniziativa dedicata alla scoperta del territorio: sabato 25 aprile 2026 alle ore 19.00, con partenza dal Castello Caetani in piazza Unità d’Italia, si terrà il trekking urbano “La Fondi che non ti aspetti”. La passeggiata guiderà cittadini e visitatori tra luoghi suggestivi e meno conosciuti della città, accompagnata dalla lettura del testo “La passeggiata per Fondi”. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Il 2026 rappresenta dunque un’occasione significativa per valorizzare un percorso condiviso di fede e comunità, un ponte tra passato e futuro nel segno di San Sotero.

Per informazioni: info@prolocofondi.it – WhatsApp 329 776 4644 .