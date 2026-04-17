Marta De Luca è la nuova coordinatrice di Lega Giovani della città

Il movimento giovanile della Lega continua a crescere e a radicarsi con forza in provincia di Latina. Nella giornata di ieri, il Coordinatore Provinciale Francesco Emanuele Caiazzo ha ufficializzato la nomina di Marta De Luca come nuova Coordinatrice della Lega Giovani per la città di Fondi.

Marta De Luca, già nota per il suo impegno come candidata alle prossime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Tonino de Parolis, sostenuto proprio da Lega e la lista civica Il Giardino degli Aranci, assume questo incarico con l'obiettivo di dare voce a una generazione che chiede concretezza e partecipazione attiva. La sua nomina rappresenta un segnale chiaro della vitalità del movimento, sempre più attrattivo per i giovani che vogliono incidere sul futuro del proprio territorio.

La scelta di Marta nasce dalla sua determinazione e dalla conoscenza profonda delle dinamiche locali - ha dichiarato Francesco Emanuele Caiazzo - Siamo certi che saprà guidare il gruppo con entusiasmo, trasformando le istanze dei ragazzi in proposte politiche concrete. La crescita della Lega Giovani in provincia dimostra che siamo l'unica vera alternativa per chi non vuole più restare a guardare.

La neo-coordinatrice si metterà subito al lavoro per affrontare le problematiche giovanili più urgenti di Fondi. Tra i punti cardine del suo impegno figurano:

Politiche attive per il lavoro: la creazione di sportelli di orientamento e incentivi per l'imprenditoria giovanile locale.

Spazi di aggregazione e cultura: il recupero di aree dismesse per centri polifunzionali e aule studio h24.

Contrasto al disagio giovanile: iniziative di sensibilizzazione e supporto psicologico.

Sport e mobilità sostenibile: potenziamento degli impianti e collegamenti più efficienti per gli studenti universitari.

"Sono onorata di questa fiducia - ha commentato Marta De Luca - Fondi ha un potenziale enorme che risiede proprio nei suoi giovani. Il mio impegno sarà totale per garantire che nessuno si senta costretto ad andare via dal proprio territorio per mancanza di opportunità. Saremo presenti nelle strade, nelle scuole e tra i ragazzi per costruire insieme la Fondi del domani."

Con questa nomina, la Lega Giovani di Fondi si prepara a una stagione di grandi sfide, confermandosi come il fulcro del cambiamento e il motore propulsore del centrodestra locale.