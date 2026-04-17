Nuovo singolo lanciato dall'artista fondano Dj Eryx (Erasmo Giuliano) dal titolo “Balliamo Ancora”

Dopo anni di esperienze internazionali tra Europa e Caraibi, Erasmo Giuliano, in arte DJ Eryx, annuncia l’uscita del nuovo singolo “Balliamo Ancora”, un brano che segna una svolta artistica significativa: il ritorno alla lingua italiana.

Originario del basso Lazio, DJ Eryx arriva da una città di provincia e, pian piano si sta affermando nei circuiti internazionali. Nella sua pur giovane carriera è già stato resident DJ in contesti internazionali in Martinica e ha saputo sviluppare un sound contaminato da influenze globali.

Con “Balliamo Ancora”, l’artista inaugura una nuova fase creativa che unisce l’energia della musica elettronica e dance a una dimensione più immediata e identitaria, scegliendo l’italiano come lingua espressiva principale. Una scelta che rappresenta non solo un ritorno alle proprie radici, ma anche la volontà di rafforzare il legame con il pubblico nazionale.

Il singolo si presenta come una hit estiva dal forte impatto radiofonico e da piste da ballo in riva al mare, costruita su sonorità fresche, ritmi coinvolgenti e un ritornello pensato per diventare virale e accompagnare la stagione turistica. L’obiettivo dichiarato è quello di conquistare le playlist dell’estate italiana, con uno sguardo privilegiato verso le località simbolo del divertimento internazionale.

Non a caso, l’uscita del brano si inserisce in un momento strategico della carriera dell’artista che, di ritorno da un'esperienza artistica ad un evento internazionale in Portogallo, ha recentemente annunciato il proprio ritorno in Italia per la stagione estiva 2026, con tappe previste in Sardegna, tra Costa Smeralda e Gallura.

“Balliamo Ancora” si candida così a diventare la colonna sonora dell’estate, con un posizionamento naturale nei contesti di maggiore richiamo turistico, tra beach club, discoteche e location esclusive delle coste italiane dove il DJ porterà dal vivo la propria nuova produzione.

Il brano rappresenta anche un passaggio evolutivo nel percorso artistico di DJ Eryx: dopo produzioni orientate a mercati internazionali – come il singolo “Comme un cyclone”, che ha ottenuto riscontri nei circuiti francofoni – l’artista sceglie di investire su un progetto più diretto, accessibile e fortemente connesso al pubblico tricolore.