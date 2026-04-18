Dal 21 al 23 aprile il MOF - Centro Agroalimentare all'Ingrosso tra i protagonisti della fiera di Rimini Macfrut 2026

Il MOF â€“ Centro Agroalimentare allâ€™Ingrosso di Fondi sarÃ presente a Macfrut 2026, una delle principali fiere internazionali dedicate al settore ortofrutticolo, in programma al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile.

Una partecipazione che si inserisce nel solco di un percorso consolidato negli anni, attraverso cui il MOF ha rafforzato la propria presenza nei principali appuntamenti di settore, contribuendo a valorizzare il ruolo dei mercati allâ€™ingrosso come snodi essenziali del sistema agroalimentare.

Anche per questa edizione, il MOF sarÃ presente al Padiglione B05 â€“ Stand 071, insieme a Regione Lazio, Comune di Fondi, Banca Popolare di Fondi e Camera di Commercio Frosinone Latina, e con le aziende co-espositrici Agrofondi, Di Manno, Del Prete, Magliozzi e Vaccaro.

Nel corso della manifestazione, lo stand ospiterÃ momenti dedicati alla valorizzazione delle produzioni, con percorsi di degustazione curati dallo chef Fausto Ferrante, ambasciatore della cucina italiana, in linea con il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO e con il ruolo dei mercati allâ€™ingrosso come presidio fondamentale e naturale ambasciatore di qualitÃ , stagionalitÃ e cultura del prodotto.

Un ruolo che si esprime ogni giorno nella capacitÃ di garantire disponibilitÃ , freschezza e continuitÃ , rendendo possibile quel sistema organizzato che consente ai prodotti di arrivare dai campi alle tavole con rapiditÃ ed efficienza.

La partecipazione a Macfrut rappresenta per il MOF un momento importante di presenza e confronto in un contesto internazionale - dichiara il presidente Bernardino Quattrociocchi. - I mercati allâ€™ingrosso sono unâ€™infrastruttura essenziale del sistema agroalimentare: Ã¨ qui che si costruisce, ogni giorno, la qualitÃ che arriva sulle tavole. Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio UNESCO Ã¨ anche il risultato di questo lavoro continuo, spesso silenzioso, che i mercati svolgono nel garantire freschezza, disponibilitÃ e continuitÃ .

Macfrut Ã¨ per noi un appuntamento consolidato e unâ€™occasione per raccontare il percorso che stiamo portando avanti - aggiunge lâ€™amministratore delegato Enzo Addessi. - Il MOF Ã¨ oggi al centro di una fase di profonda trasformazione, con interventi che lo renderanno sempre piÃ¹ moderno, efficiente e competitivo. Lâ€™obiettivo Ã¨ rafforzare il nostro ruolo come hub strategico, capace di rispondere alle nuove dinamiche del settore e di consolidare una presenza sempre piÃ¹ strutturata anche sui mercati internazionali.

La presenza del MOF a Macfrut rappresenta unâ€™occasione per ribadire il ruolo del Centro agroalimentare di Fondi come infrastruttura al servizio degli operatori, in grado di coniugare efficienza, qualitÃ e visione.