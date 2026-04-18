Nell'incontro con Carolina Morace il candidato Venditti ha ribadito che la cittÃ  deve investire sui giovani

Con una piazza viva, attenta e partecipe, lâ€™incontro del 17 aprile in Piazza della Repubblica con Carolina Morace ha rappresentato molto piÃ¹ di un semplice evento: Ã¨ stato un momento forte di visione, contenuti e impegno concreto per il futuro della cittÃ .

La testimonianza di Carolina Morace, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, icona dello sport italiano e voce autorevole sui temi dei diritti, ha acceso una riflessione profonda sul valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e cambiamento sociale.

Ma soprattutto, la serata ha segnato un passaggio chiaro sul piano politico: il Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco Salvatore Venditti hanno ribadito con forza la volontÃ di mettere i giovani al centro dellâ€™azione amministrativa.

Non parole generiche, ma un indirizzo preciso: costruire politiche capaci di dare opportunitÃ reali, spazi, strumenti e prospettive alle nuove generazioni, riconoscendo nello sport un pilastro fondamentale per lo sviluppo umano e sociale della comunitÃ .

Vogliamo una cittÃ che investa davvero sui giovani â€“ Ã¨ stato sottolineato â€“ non con iniziative isolate, ma con una visione strutturata e continua. Lo sport, la cultura e la partecipazione devono diventare leve concrete di crescita e inclusione.

Lâ€™energia della piazza e i contenuti emersi durante lâ€™incontro rafforzano un impegno che il Movimento 5 Stelle e Salvatore Venditti intendono portare avanti con determinazione: trasformare le idee in azioni, e le parole in risultati concreti per Fondi.

Lâ€™evento lascia un segno chiaro:

il cambiamento passa dai giovani, e da chi ha il coraggio di investire davvero su di loro.