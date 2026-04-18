Ottimo riscontro per il ciclo di appuntamenti "Fondi Vera incontra la Città" partito ieri a Sant'Andrea

Il ciclo di appuntamenti "Fondi Vera incontra la Città" è partito nel pomeriggio di ieri, Venerdì 17 Aprile, con un bellissimo e partecipato incontro in Via Pietragrossa. Promosso da Paola Di Biasio.

È stata anche l'occasione per presentare alcune delle proposte inserite nel Programma del nostro Movimento e Città SiCura a sostegno del Candidato alla carica di Sindaco Francesco Ciccone. Che ha chiuso l'incontro con un appello carico di emozione.

Siamo felici di partire da qui, da questa zona a cui siamo particolarmente legati e da quella che è stata già una nostra Candidata nel 2020 e ha deciso di dare ancora il suo contributo alla causa, Paola Di Biasio - ha dichiarato il Candidato Sindaco. - Questa è un’area fondamentale per il suo potenziale a livello ambientale e agricolo, ma anche un nodo cruciale per la viabilità del comprensorio, eppure fa i conti da troppi anni con interventi di manutenzione stradale ad orologeria, promesse mai mantenute su decoro e servizi, lacune fin troppo evidenti sotto il profilo della valorizzazione del paesaggio e della difesa dai crimini contro l’ambiente, ed è per questo che il legame con le periferie è uno dei principali asset del nostro Programma - ha aggiunto.