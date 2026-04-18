Ottimo riscontro per il ciclo di appuntamenti "Fondi Vera incontra la Città" partito ieri a Sant'Andrea

Il ciclo di appuntamenti "Fondi Vera incontra la Città" è partito nel pomeriggio di ieri, Venerdì 17 Aprile, con un bellissimo e partecipato incontro in Via Pietragrossa. Promosso da Paola Di Biasio.
Ringraziamo di cuore tutti i presenti. Con loro è stato semplice ripercorrere le principali tappe del nostro impegno politico a favore delle periferie, in particolar modo in tema di sicurezza sulle strade, spazi di aggregazione, mobilità, trasporto pubblico - commenta la Candidata al Consiglio Comunale di Fondi Vera.
È stata anche l'occasione per presentare alcune delle proposte inserite nel Programma del nostro Movimento e Città SiCura a sostegno del Candidato alla carica di Sindaco Francesco Ciccone. Che ha chiuso l'incontro con un appello carico di emozione.
Siamo felici di partire da qui, da questa zona a cui siamo particolarmente legati e da quella che è stata già una nostra Candidata nel 2020 e ha deciso di dare ancora il suo contributo alla causa, Paola Di Biasio - ha dichiarato il Candidato Sindaco. - Questa è un’area fondamentale per il suo potenziale a livello ambientale e agricolo, ma anche un nodo cruciale per la viabilità del comprensorio, eppure fa i conti da troppi anni con interventi di manutenzione stradale ad orologeria, promesse mai mantenute su decoro e servizi, lacune fin troppo evidenti sotto il profilo della valorizzazione del paesaggio e della difesa dai crimini contro l’ambiente, ed è per questo che il legame con le periferie è uno dei principali asset del nostro Programma - ha aggiunto.
Dal necessario collegamento attraverso una ciclovia tra il centro e il tratto di Appia Antica alla realizzazione, in collaborazione con l’Ente Parco di riferimento, di un info point per camminatori e turisti, dalla creazione di un’area ristoro per favorire una destagionalizzazione turistica alla programmazione di interventi cadenzati per garantire che nell’intera contrada di Sant’Andrea non sia più una missione impossibile muoversi a piedi o con un autoveicolo tra crateri e pericoli evidenti. E poi ancora la sperimentazione di almeno due fermate al giorno del servizio di trasporto pubblico locale e l’apertura di uno spazio di studio per combattere l’isolamento sociale dei tanti giovani che vivono in quest’area. Queste alcune delle nostre idee per voi - ha sottolineato Paola Di Biasio.
“Fondi Vera incontra la Città” continuerà Domenica 19 Aprile, alle ore 19, in Via Madonna delle Grazie al civico 40, con un appuntamento promosso dalla Candidata al Consiglio Comunale Teresa De Angelis e Martedì 21 Aprile, alle ore 19, in Via Casetta Ugo 40 con un incontro organizzato dagli amici del Campo Boario. Entrambi gli eventi vedranno la presenza del Candidato Sindaco Francesco Ciccone.