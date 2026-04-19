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Per Lorenzo Cervi la cittÃ  ha bisogno di un trasporto pubblico capillare

Comunicati Stampa
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Muoversi a Fondi deve essere semplice, economico e sostenibile. Non puÃ² essere un privilegio per pochi, ma un diritto garantito a tutti i cittadini.

Con queste parole, Lorenzo Cervi, segretario del Partito Democratico di Fondi e candidato al Consiglio Comunale nella lista Fondi Progressista PD-AVS a sostegno di Salvatore Venditti Sindaco, interviene su uno dei temi centrali per la qualitÃ  della vita urbana: il trasporto pubblico.

Oggi esistono ancora troppe aree della cittÃ  poco servite o completamente isolate, con disagi quotidiani per studenti, lavoratori e anziani. Serve un cambio di passo deciso, con una visione moderna e inclusiva della mobilitÃ .

La proposta si articola in una serie di interventi concreti e immediatamente attuabili:

  • potenziamento del trasporto pubblico locale, con aumento delle corse e una copertura piÃ¹ ampia, in grado di raggiungere anche i quartieri oggi meno collegati;
  • introduzione del trasporto gratuito per giovani e studenti, per favorire il diritto allo studio e ridurre le disuguaglianze;
  • realizzazione di una rete ciclabile sicura e integrata, che colleghi il centro urbano con le aree costiere e rurali, incentivando una mobilitÃ  sostenibile;
  • miglioramento dellâ€™integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, per ridurre tempi di attesa, disagi e inefficienze.

Il trasporto pubblico non Ã¨ un servizio secondario: Ã¨ un elemento fondamentale per garantire pari opportunitÃ , ridurre il traffico, migliorare la qualitÃ  dellâ€™aria e rendere la cittÃ  piÃ¹ vivibile.

La nostra idea di Fondi Ã¨ quella di una cittÃ  moderna, accessibile e attenta ai bisogni di tutti. Una cittÃ  che investe nella mobilitÃ  sostenibile investe nel proprio futuro. Con Salvatore Venditti Sindaco vogliamo costruire una comunitÃ  piÃ¹ equa, dove nessuno resti indietro, nemmeno negli spostamenti quotidiani.

#RestoelaCambio
#FondiCittaDiTutti

Lorenzo Cervi
Segretario PD Fondi

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