Per Lorenzo Cervi la cittÃ  ha bisogno di un trasporto pubblico capillare

Muoversi a Fondi deve essere semplice, economico e sostenibile. Non puÃ² essere un privilegio per pochi, ma un diritto garantito a tutti i cittadini.
Con queste parole, Lorenzo Cervi, segretario del Partito Democratico di Fondi e candidato al Consiglio Comunale nella lista Fondi Progressista PD-AVS a sostegno di Salvatore Venditti Sindaco, interviene su uno dei temi centrali per la qualitÃ della vita urbana: il trasporto pubblico.
Oggi esistono ancora troppe aree della cittÃ poco servite o completamente isolate, con disagi quotidiani per studenti, lavoratori e anziani. Serve un cambio di passo deciso, con una visione moderna e inclusiva della mobilitÃ .
La proposta si articola in una serie di interventi concreti e immediatamente attuabili:
- potenziamento del trasporto pubblico locale, con aumento delle corse e una copertura piÃ¹ ampia, in grado di raggiungere anche i quartieri oggi meno collegati;
- introduzione del trasporto gratuito per giovani e studenti, per favorire il diritto allo studio e ridurre le disuguaglianze;
- realizzazione di una rete ciclabile sicura e integrata, che colleghi il centro urbano con le aree costiere e rurali, incentivando una mobilitÃ sostenibile;
- miglioramento dellâ€™integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, per ridurre tempi di attesa, disagi e inefficienze.
Il trasporto pubblico non Ã¨ un servizio secondario: Ã¨ un elemento fondamentale per garantire pari opportunitÃ , ridurre il traffico, migliorare la qualitÃ dellâ€™aria e rendere la cittÃ piÃ¹ vivibile.
La nostra idea di Fondi Ã¨ quella di una cittÃ moderna, accessibile e attenta ai bisogni di tutti. Una cittÃ che investe nella mobilitÃ sostenibile investe nel proprio futuro. Con Salvatore Venditti Sindaco vogliamo costruire una comunitÃ piÃ¹ equa, dove nessuno resti indietro, nemmeno negli spostamenti quotidiani.
#RestoelaCambio
#FondiCittaDiTutti
Lorenzo Cervi
Segretario PD Fondi