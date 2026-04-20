Il 25 e 26 aprile due giorni dedicati alla cura del Creato nel segno di San Francesco

Un appuntamento che unisce spiritualità, impegno civile e attenzione all’ambiente: il Convento–Parrocchia di San Francesco d’Assisi di Fondi ha promosso il Giubileo degli Enti, delle Associazioni e delle Organizzazioni impegnate nella cura del Creato, in programma sabato 25 e domenica 26 aprile 2026. L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto dell’Anno giubilare francescano, indetto da Papa Leone XIV, e rappresenta un momento di riflessione e condivisione sui temi della sostenibilità, della giustizia ecologica e della tutela della biodiversità.

L’evento si svolgerà nella Chiesa giubilare di San Francesco a Fondi, luogo particolarmente significativo in questo anno speciale, poiché tra le chiese francescane abilitate a concedere l’indulgenza plenaria ai fedeli che vi si recheranno secondo le consuete condizioni. Il Giubileo locale nasce con l’intento di coinvolgere attivamente realtà associative e istituzionali impegnate nella salvaguardia del creato, promuovendo una visione integrata tra fede, responsabilità sociale e rispetto dell’ambiente.

Il programma si aprirà sabato 25 aprile alle ore 19 con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Fra Massimiliano Scarlato, in occasione del venticinquesimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Un momento liturgico che vuole essere anche segno di comunione e di gratitudine, inserito in un contesto più ampio di rinnovamento spirituale ispirato alla figura di San Francesco d’Assisi.

La seconda giornata, domenica 26 aprile alle ore 20, sarà invece dedicata all’approfondimento e alla testimonianza. L’incontro dal titolo “Francesco d’Assisi e la custodia del Creato. Cinque passi per vivere sostenibili” vedrà la partecipazione di esperti e religiosi impegnati sul fronte dell’ecologia integrale. Tra gli interventi, quello del direttore del Centro “Laudato si’” di Assisi, Antonio Caschetto, e di Fra Fedele Mattera, animatore per la Giustizia, Pace e Integrità del Creato.

L’iniziativa affonda le sue radici nell’VIII centenario del transito di San Francesco, aperto ufficialmente il 10 gennaio 2026 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola ad Assisi. Un anniversario che richiama l’eredità spirituale del Poverello: un messaggio di pace, riconciliazione e armonia con il creato, oggi più che mai attuale.

Nel documento di invito, i Frati Minori sottolineano come il tempo presente, segnato da tensioni sociali, crisi ambientali e crescente distanza dai valori autentici, renda ancora più urgente il ritorno all’esempio francescano. La figura di San Francesco viene proposta non come memoria del passato, ma come guida concreta per affrontare le sfide contemporanee, a partire dalla tutela dell’ambiente e dalla promozione di stili di vita sostenibili.

Il Giubileo degli enti rappresenta quindi un’occasione importante per rafforzare il dialogo tra comunità religiose, istituzioni e associazioni, nella consapevolezza che la cura del creato è una responsabilità condivisa. Un invito rivolto a tutti coloro che operano per il bene comune, affinché possano trovare in questi momenti non solo ispirazione spirituale, ma anche nuove energie per il proprio impegno quotidiano.