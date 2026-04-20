La ricetta del candidato a sindaco De Parolis: Destagionalizzare il turismo per valorizzare la cittÃ 

Il turismo a Fondi non puÃ² prescindere soltanto dalla stagione estiva e vivere di riflesso rispetto a Sperlonga, ma deve seguire un suo percorso: quello relativo agli eventi culturali che portano alla scoperta delle bellezze monumentali e alla valorizzazione di un tesoro inestimabile come quello della Via Appia. Eventi che daranno appunto vita a una importante destagionalizzazione - ha le idee chiare sul comparto del turismo il candidato a sindaco di Fondi Tonino de Parolis, sostenuto dalla Lega e dalla lista civica Il Giardino degli Aranci.
Ãˆ inutile girarci attorno, Fondi vive durante lâ€™estate una bella stagione ma la sua Ã¨ sempre stata una politica a traino della vicina Sperlonga, che ha affitti troppo alti cosÃ¬ i villeggianti ripiegano sugli appartamenti e sui b&b di Fondi. Questo non Ã¨ un male, anzi, ma il nostro obiettivo deve essere quello di proporre unâ€™offerta valida durante le altre stagioni, anche perchÃ© raramente in questa zona ci sono forte precipitazioni e basse temperature durante il periodo invernale.
CosÃ¬, se Ã¨ vero che il turismo tradizionalmente si concentra durante lâ€™estate Ã¨ altrettanto reale che il clima mite aiuta a lanciare in prospettiva unâ€™offerta che puÃ² attrarre turismo di prossimitÃ ma anche dalle vicine Roma e Napoli, perfettamente equidistanti rispetto a Fondi.
Se da una parte diventa automatico potenziare lâ€™offerta durante la stagione balneare, per creare una maggiore attrattiva, Ã¨ invece da calendarizzare la destagionalizzazione turistica, aprendo un tavolo di compartecipazione con le associazioni di categoria e gli imprenditori delle varie attivitÃ , perchÃ© quando si parla di turismo lâ€™offerta varia dalla ricettivitÃ allâ€™artigianato passando per i trasporti. Come gruppo, ascoltando i vari operatori ma sempre aperti al confronto per nuove idee, partiamo da alcuni punti fermi. Eccoli:
- la valorizzazione della Via Appia, entrata nel patrimonio Unesco dei beni da tutelare e far conoscere dal 2024. Ãˆ lâ€™unico bene che si fregia del marchio Unesco del nostro territorio provinciale: credo che abbiamo una responsabilitÃ storica, perchÃ© abbiamo ereditato un lungo tratto della Regina Viarum, perfettamente conservato nel corso del tempo, che combacia col decumano del nostro centro storico lungo corso Appio Claudio Cieco e poi continua legandosi a Itri, in un sentiero altrettanto ben conservato immerso nella selvaggia natura del Parco degli Aurunci. Organizzare trekking, visite guidate, passeggiate allâ€™aria aperta che uniscono sport, benessere, cultura ed enogastronomia, oltre che spettacoli lungo lâ€™asse viario, credo che siano una proposta naturale da far vivere la Via Appia per tutto lâ€™anno;
- la realizzazione di una fiera legata al food dâ€™eccellenza, considerato che qui oltre ad avere nella zona la tradizione di diversi prodotti tipici insiste il Mof, crocevia di qualitÃ per il settore dellâ€™ortofrutta: il microclima di cui siamo dotati permette di produrre eccellenze di terra e di mare, con una varietÃ infinita e di estrema qualitÃ , come la salsiccia di Fondi e monticelliana, cefalo calamita, sedano di Sperlonga, vino Cecubo e Moscato di Terracina, pomodori, pak-choi, fragola favetta, zucchina scura di Montenero, daikon, lâ€™elenco Ã¨ infinito della produzione e della trasformazione in zona. Una grande fiera di settore allâ€™interno del Mof Ã¨ uno scatto automatico per valorizzare i prodotti e per inserire Fondi, e lâ€™area circostante, nel calendario nazionale degli eventi enogastronomici;
- la valorizzazione di un monumento naturale splendido come il lago di Fondi, attraverso la sinergia col Parco dei Monti Aurunci, creando percorsi e sentieri naturalistici per trekking e birdwatching adeguati, oltre adeguate aree di sosta per pic-nic, che portino alla valorizzazione di un bene oggi abbandonato;
- la creazione di eventi diffusi nel centro storico di Fondi attraverso un festival culturale di richiamo nazionale che abbraccia tutte le arti, dal teatro alla letteratura alla musica e al cinema. Il centro storico di Fondi Ã¨ un museo a cielo aperto, una cava di pepite preziose da estrarre facendo salti nella Storia. Fondi Ã¨ stata epicentro durante il periodo della scelta dei due Papi con lo Scisma dâ€™Oriente, ha accolto nel suo castello la donna piÃ¹ bella del mondo come Giulia Gonzaga, si fregia di una fortezza costruita in piano e non su una sommitÃ , ha una Giudea perfettamente conservata, Ã¨ stata passaggio obbligato di Goethe, Stendhal, Mozart durante la moda del Grand Tour, qui Ã¨ nato il padre del Neorealismo grazie a Giuseppe De Santis e ai suoi film. Immaginate un festival in cui mostre pittoriche, palchi per musica e teatro, reading letterari e danza cadenzino per una settimana ogni angolo, ogni via, ogni scorcio del centro storico. Un festival diffuso non fa altro che valorizzare lâ€™intero centro storico.