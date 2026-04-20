La ricetta del candidato a sindaco De Parolis: Destagionalizzare il turismo per valorizzare la cittÃ 

Il turismo a Fondi non puÃ² prescindere soltanto dalla stagione estiva e vivere di riflesso rispetto a Sperlonga, ma deve seguire un suo percorso: quello relativo agli eventi culturali che portano alla scoperta delle bellezze monumentali e alla valorizzazione di un tesoro inestimabile come quello della Via Appia. Eventi che daranno appunto vita a una importante destagionalizzazione - ha le idee chiare sul comparto del turismo il candidato a sindaco di Fondi Tonino de Parolis, sostenuto dalla Lega e dalla lista civica Il Giardino degli Aranci.