Grande partecipazione per l’apertura del point elettorale del candidato sindaco Vincenzo Carnevale

Sabato 18 aprile, a Fondi, si è svolta l’inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco Vincenzo Carnevale, momento che ha segnato ufficialmente l’avvio della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, a conferma dell’attenzione e dell’interesse che circondano la proposta politica di Carnevale, vicesindaco e assessore uscente, espressione di una coalizione composta da Forza Italia e dalle liste civiche Litorale e Sviluppo Fondano, Io Sì, Fondi Azzurra e Noi per Fondi.

Il point elettorale rappresenterà il centro operativo della campagna, uno spazio di riferimento per attività, incontri e iniziative sul territorio.

Nel corso dell’incontro, Vincenzo Carnevale ha ripercorso il proprio impegno politico e amministrativo, sottolineando il valore dell’esperienza maturata e il senso di responsabilità che accompagna la sua candidatura. Un percorso fondato sulla continuità amministrativa e sulla volontà di rafforzare e migliorare i risultati conseguiti negli ultimi anni.

“Orgogliosi del passato, pronti per il futuro” è il messaggio che sintetizza la visione del candidato sindaco: consolidare il ruolo di Fondi come polo attrattivo, rafforzandone lo sviluppo economico e commerciale e investendo in maniera strutturata su turismo, cultura e qualità della vita, all’interno di una visione organica e di lungo periodo per la crescita della città.

All’iniziativa hanno preso parte numerosi esponenti istituzionali, a testimonianza del sostegno alla candidatura: il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, il presidente della Provincia Federico Carnevale, il consigliere regionale Cosimino Mitrano, l’eurodeputato Salvatore De Meo e il senatore Claudio Fazzone.