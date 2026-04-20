La pedalata "Sulle strade della Liberazione" per celebrare il 25 aprile in città

Il 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo, è una delle date fondative della nostra storia repubblicana: segna infatti l’inizio di una nuova stagione di democrazia, libertà e pace. Quest’anno la ricorrenza assume un valore ancora più significativo, inserendosi nelle celebrazioni per l’80° anniversario della nascita della Repubblica antifascista.

La sezione ANPI di Fondi “Pietro Ingrao” rinnova anche quest’anno il proprio impegno nella memoria e nella partecipazione civile, promuovendo la pedalata “Sulle strade della Liberazione”, con il patrocinio del Comune di Fondi e della Casa della Cultura e la partecipazione della CGIL di Fondi e delle associazioni Legambiente, Libera, Un Ponte Per ed Obiettivo Comune.

Sarà un percorso fatto di strade, ma soprattutto di storie: quelle delle donne e degli uomini della Resistenza, che con coraggio e sacrificio hanno reso possibile il nostro presente.

L’iniziativa prevede un percorso in bicicletta attraverso le vie cittadine intitolate ai protagonisti della Resistenza e della Liberazione. Un itinerario simbolico e partecipato per rendere omaggio a chi ha contribuito a costruire un Paese libero e democratico. Nel corso delle soste, verrà deposta una coccarda rossa sulle targhe a loro dedicate, accompagnata da letture e brevi momenti di riflessione e approfondimento.

L’appuntamento è alle ore 9:00 in Piazza Giacomo Matteotti, a Fondi. La pedalata, articolata in 18 tappe, si concluderà alle ore 12:00 in Piazza Alcide De Gasperi, con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, alla presenza del Sindaco di Fondi dott. Beniamino Maschietto e dell’Amministrazione comunale.

Ricordare la Liberazione significa riconoscere le radici della nostra democrazia. È una responsabilità che riguarda tutti: custodire quei valori e tradurli, ogni giorno, in impegno civile, partecipazione e difesa della libertà.

Sta a noi continuare a camminare - e a pedalare - sulle strade della Liberazione!

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.