Apertura del Comitato Elettorale di Teresa De Angelis in Via Madonna delle Grazie

“Una bella iniezione di entusiasmo e fiducia” così l’ha definita, con emozione, Teresa De Angelis la risposta di pubblico raccolta ieri sera in Via Madonna delle Grazie dall’apertura del suo Comitato Elettorale. Momento a cui ha partecipato anche il Candidato Sindaco della Coalizione composta da Fondi Vera e CittàSiCura, ovvero l’attuale Consigliere Comunale Francesco Ciccone.

Il ciclo di appuntamenti "Fondi Vera incontra la Città", nel pomeriggio di ieri, Domenica 19 Aprile, ha fatto tappa in Via Madonna delle Grazie al civico 40 per l'apertura del Comitato Elettorale di Teresa De Angelis, Candidata di Fondi Vera al Consiglio Comunale.

Di professione Grafologa forense, iscritta presso l'Albo del Tribunale di Latina, dove lavora come Consulente Tecnico d'Ufficio. Dallo scorso mese di Dicembre è anche membro della Commissione per l'iscrizione dei nuovi CTU nei Tribunali di Latina e Velletri. Laureata in Psicologia e Scienze dell'Investigazione, ha operato per Enti del Terzo Settore e collabora attualmente con una Cooperativa Sociale, è impegnata in campo sociale con particolare attenzione alle disabilità. Appassionata di musica e lettura, Teresa è madre di due bambini, è attiva nella vita scolastica nelle vesti di Rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Classe e di Istituto, e segue con interesse le dinamiche che riguardano i più piccoli ed i soggetti più fragili.

Ringrazio di cuore i tanti presenti. E ringrazio ancora una volta Teresa per aver sposato la causa. Con loro ho voluto ripercorrere le principali tappe del nostro impegno politico a favore delle persone più fragili. Un’azione politica e amministrativa che spesso ha incontrato prese di posizione discutibili da parte dell’Amministrazione Maschietto. È stata l'occasione anche per presentare alcune delle proposte inserite nel Programma della Coalizione che sostiene la mia Candidatura a Sindaco - ha commentato Ciccone.