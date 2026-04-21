Carabinieri arrestano un ventottenne fondano per estorsione aggravata

Nella giornata di ieri, i militari dellâ€™Arma dei Carabinieri della Tenenza di Fondi e dellâ€™Aliquota Operativa della Compagnia di Terracina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 28 anni del posto, giÃ noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di estorsione aggravata.

In particolare, lâ€™indagato, previo accordo telefonico, si Ã¨ recato presso unâ€™attivitÃ commerciale di cui Ã¨ titolare la vittima, dove, sotto la minaccia di ritorsioni, avrebbe preteso la consegna 500,00 euro in contanti, quale somma residua di un presunto debito che avrebbe maturato il figlio della persona offesa per pregresse forniture di droga ricevute, per il successivo uso personale. Lâ€™immediato intervento dei militari dellâ€™Arma ha consentito di bloccare il soggetto che, a seguito di perquisizione personale, Ã¨ stato trovato in possesso della predetta somma di denaro, appena ricevuta, che Ã¨ stata sottoposta a sequestro. Successivamente, Ã¨ stata effettuata una perquisizione anche presso il domicilio dellâ€™indagato, dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriore denaro in banconote di vario taglio, per complessivi 1.100,00 euro, nonchÃ© uno smartphone.

Al termine delle formalitÃ di rito, lâ€™arrestato Ã¨ stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per lâ€™indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dellâ€™art. 27 della Costituzione.