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Carabinieri arrestano un ventottenne fondano per estorsione aggravata

Esige la restituzione di denaro per un presunto debito contratto dal figlio della vittima

Comunicati Stampa
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Nella giornata di ieri, i militari dellâ€™Arma dei Carabinieri della Tenenza di Fondi e dellâ€™Aliquota Operativa della Compagnia di Terracina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 28 anni del posto, giÃ  noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di estorsione aggravata.

In particolare, lâ€™indagato, previo accordo telefonico, si Ã¨ recato presso unâ€™attivitÃ  commerciale di cui Ã¨ titolare la vittima, dove, sotto la minaccia di ritorsioni, avrebbe preteso la consegna 500,00 euro in contanti, quale somma residua di un presunto debito che avrebbe maturato il figlio della persona offesa per pregresse forniture di droga ricevute, per il successivo uso personale. Lâ€™immediato intervento dei militari dellâ€™Arma ha consentito di bloccare il soggetto che, a seguito di perquisizione personale, Ã¨ stato trovato in possesso della predetta somma di denaro, appena ricevuta, che Ã¨ stata sottoposta a sequestro. Successivamente, Ã¨ stata effettuata una perquisizione anche presso il domicilio dellâ€™indagato, dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriore denaro in banconote di vario taglio, per complessivi 1.100,00 euro, nonchÃ© uno smartphone.

Al termine delle formalitÃ  di rito, lâ€™arrestato Ã¨ stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dellâ€™AutoritÃ  Giudiziaria.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per lâ€™indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dellâ€™art. 27 della Costituzione.

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