Sicurezza ed integrazione culturale le proposte di Ferdinando Vaticone

Buongiorno a tutti, sono Ferdinando Vaticone, ho 19 anni e sono il più giovane candidato alle elezioni comunali di Fondi del 24 e 25 maggio 2026.

Una TEMATICA che mi sta molto a cuore, oltre alle tematiche giovanili, del lavoro e del verde, c’è anche la tematica della sicurezza nel senso più ampio inteso. La sicurezza, tematica che troppo spesso finisce per dividere invece che unire, riguarda la nostra vita quotidiana in ogni ambito della città.

La destra spesso alza la voce contro i migranti e contro gli extracomunitari, facendo tanta demagogia sui cittadini esausti da tanti scenari negativi, come se la mancanza di sicurezza fosse solo dovuta agli extra comunitari e stranieri.

Ma quanti imprenditori fondani oggi si avvalgono della manodopera di queste persone? il settore agricolo è colmo! nella maggior parte sono brave persone, che lavorano sodo nei nostri territori per portarci frutta e verdura sulla tavola.

Allora la sicurezza come argomento che unisce una comunità e ne indica il benessere richiede ormai a Fondi un piano reale, basato su ciò che già funziona in altre città e sugli strumenti che il comune può effettivamente usare.

Innanzitutto occorre una maggiore Collaborazione stretta con le Forze dell’Ordine sul territorio.

Non basta dire “più controlli”. Serve un lavoro coordinato. Quindi potrebbe essere molto più utile stipulare dei protocolli operativi con Prefettura, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza per avere pattugliamenti mirati nelle zone più delicate, scambio di informazioni rapido e interventi veloci.

E poi anche i sistemi di Controllo del Vicinato: per far essere i cittadini parte della sicurezza

Invece di spendere soldi in vigilanza privata (che spesso è inefficace e divide il quartiere), si può puntare sul Controllo del Vicinato. Che cos’è? Sono dei gruppi di cittadini volontari, formati dalle forze dell’ordine, che osservano e segnalano situazioni sospette, senza che però facciano i giustizieri attraverso le “ronde”, sono gli occhi delle istituzioni nei vari quartieri. Questo sistema, già attivo in città come Milano e Roma, riduce i reati e aumenta la coesione, perché i vicini si conoscono, si parlano e si aiutano. Una strada più sicura è una strada dove tutti si sentono responsabili.

Chiaramente noi non vogliamo solamente puntare sul controllo, che sia esso delle forze dell’ordine o dei cittadini. Vorrei puntare anche e soprattutto sull’integrazione culturale di quella parte della popolazione che, nonostante sia molto numerosa, molto spesso viene etichettata come estranea alla città, come causa di crimini e violenze. Le mie proposte sono le seguenti:

Integrazione e mediazione culturale creano la vera sicurezza

Una città sicura è una città dove nessuno si sente escluso. Per questo, con una vera mediazione culturale di esperti, l’obiettivo è quello di organizzare meglio:

Corsi di italiano per stranieri, in collaborazione con scuole e associazioni, per aiutare chi arriva a integrarsi meglio.

Eventi interculturali (cene, laboratori, incontri) per abbattere i pregiudizi e far conoscere le diverse culture presenti a Fondi.

Sportelli di mediazione per aiutare i nuovi cittadini a muoversi tra Comune, scuola e lavoro senza difficoltà.

Perché questo piano è diverso?

Non è slogan: si basa su strumenti reali, come i protocolli con le forze dell’ordine e i comitati di Controllo del Vicinato, quindi esperienze già collaudate.

Unisce sicurezza e integrazione perché bisogna avere una comunità coesa e inclusiva per avere poi una comunità più sicura.

Costa meno e coinvolge tutti: Niente vigilanza privata costosa ma cittadini attivi e istituzioni presenti.

Fondi può diventare un modello di città sicura, partecipata e accogliente. Non con le chiacchiere, ma con fatti concreti. Iniziamo insieme. Invito quindi a diffidare di quanti, noti per le loro posizioni securitarie estreme o discriminatorie nei confronti delle persone immigrate, ne promuovono la candidatura nelle liste elettorali: un'operazione che mira a occultare la propria agenda discriminatoria dietro false apparenze di apertura.

Ferdinando Vaticone

Candidato Consigliere Comunale