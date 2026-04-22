Per Lorenzo Cervi la città può essere una superpotenza culturale

Fondi ha tutte le potenzialità per diventare un vero punto di riferimento culturale, non solo per i suoi cittadini ma per l’intero territorio. Per farlo, però, serve una visione chiara e il coraggio di investire.

Con queste parole, Lorenzo Cervi, segretario del Partito Democratico di Fondi e candidato al Consiglio Comunale nella lista Fondi Progressista PD-AVS a sostegno di Salvatore Venditti Sindaco, presenta una proposta articolata per rilanciare il ruolo della cultura come motore di sviluppo della città.

La cultura non è un lusso né un costo superfluo: è un investimento strategico che genera opportunità, crea lavoro, rafforza l’identità di una comunità e migliora la qualità della vita.

Il progetto si sviluppa attraverso una serie di azioni concrete:

realizzazione di una seconda biblioteca comunale, moderna e accessibile, dotata di spazi studio adeguati e servizi innovativi per studenti e cittadini;

sostegno al progetto del Museo del Neorealismo, attraverso la creazione di una Fondazione dedicata capace di attrarre investimenti, ricerca e produzioni culturali, valorizzando una pagina importante della nostra storia;

attivazione di aule studio diffuse su tutto il territorio, aperte durante l’intera giornata e anche nelle ore serali, per garantire spazi adeguati a studenti e lavoratori;

promozione delle “piazze culturali”: spazi urbani vissuti quotidianamente come luoghi di incontro, con eventi, rassegne e iniziative diffuse che animino la città durante tutto l’anno.

Vogliamo una Fondi che creda nella bellezza e nella cultura come leve di sviluppo. Una città capace di attrarre giovani, talenti e visitatori, e di offrire nuove opportunità a chi già la vive.

La nostra idea è quella di una comunità viva, dinamica e aperta, dove la cultura diventa un diritto accessibile e un elemento centrale delle politiche pubbliche. Con Salvatore Venditti Sindaco possiamo trasformare questa visione in realtà.

#RestoelaCambio

#FondiCittaDiTutti

Lorenzo Cervi

Segretario PD Fondi

Candidato al Consiglio comunale

Lista “Fondi Progressista PD-AVS”