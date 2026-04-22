Partecipazione ed entusiasmo anche al Campo Boario per l'appuntamento “Fondi Vera incontra la Città”

Che bell'abbraccio al Campo Boario. Quanto calore. Quanto affetto. Quanta voglia di cambiamento. È stato un momento emozionante quello di stasera in Via Casetta Ugo insieme ad amiche e amici di un quartiere che ho nel cuore. In queste strade sono cresciuto, qui ho fatto tanto in ambito culturale e sociale. Tornarci oggi, dopo anni di battaglie in Consiglio Comunale, pronto alla sfida da Candidato alla carica di Sindaco, era un dovere. La carica che mi avete trasmesso stasera, giuro, la porterò con me come carburante per i momenti più importanti. Quelli in cui ci sarà ancora più bisogno di fiducia, entusiasmo e determinazione.

È un Francesco Ciccone emozionato quello che racconta attraverso i social ogni giorno le tappe della sua Campagna Elettorale. Il ciclo di appuntamenti "Fondi Vera incontra la Città", che ha preso il via a Sant’Andrea è proseguito in Via Madonna delle Grazie Domenica scorsa e ieri ha visto protagonista il Campo Boario, uno tra i quartieri storici della Città, dove i problemi non mancano e sono ormai parte dell’arredo urbano.

Al mio fianco ho voluto un Candidato in particolare, l’amico Gino De Angelis, che per anni ha guidato il Settore Servizi Sociali del Comune di Fondi. Una persona che conosce meglio di tanti altri le criticità sociali e le fragilità del territorio, un territorio che ancora oggi gode per fortuna di alcuni risultati raggiunti sotto la sua guida e che siamo onorati di ospitare nella Lista di Fondi Vera - ha commentato Ciccone.

Il Campo Boario è da anni dimenticato dall’Amministrazione Comunale. De Meo prima e Maschietto poi hanno puntualmente ignorato le richieste di aiuto provenienti dai residenti e dai commercianti di quest’area, hanno letteralmente disatteso tutti gli impegni presi nelle passate Campagne Elettorali e hanno lasciato che Via Casetta Ugo si trasformasse in un lago artificiale a ogni pioggia, che sparisse qualsiasi elemento di arredo urbano, che i punti luce funzionassero a intermittenza, che i marciapiedi divenissero anno dopo anno meno sicuri della strada, che la sicurezza fosse un optional. Per non parlare di quanto il quartiere abbia sofferto e continui a soffrire per via degli assurdi esperimenti imposti in tema di mobilità: oggi per via dello snodo di Ponte Selce le strade del quartiere sono tra le più trafficate e pericolose dell’intera Città - ha aggiunto.

Il Programma della Coalizione che sostiene Francesco Ciccone presenterà una serie di interventi e proposte concrete per il Campo Boario, alcune anticipate durante l’incontro. Il prossimo appuntamento tra la gente è previsto per Venerdì 24 Aprile alle ore 19 al Villaggio del Sole, in Via Mola della Corte, con la Lista “Città SiCura” e il Candidato al Consiglio Comunale Salvatore Schiappa, accompagnato ovviamente da Francesco Ciccone.