Per Rosaria Alfinito la SanitÃ  deve essere un investimento per la comunitÃ  non un costo

La sanitÃ non Ã¨ solo un costo, ma un fondamentale fattore di crescita sociale ed economica. Ãˆ un bene comune che va tutelato e monitorato quotidianamente.

Con queste parole Rosaria Alfinito, Responsabile Salute del PD Fondi e candidata al Consiglio Comunale per la lista Fondi Progressista PD-AVS, interviene sulla situazione critica del pronto soccorso cittadino.

In data 22 aprile 2026, presso il Pronto Soccorso dellâ€™ospedale San Giovanni di Dio, il dottor Masetto ha dovuto sostenere un turno di ben 24 ore consecutive a causa della mancata sostituzione. Si tratta di una situazione inaccettabile, che mette a rischio sia la salute dei cittadini sia quella degli operatori sanitari.

Alfinito pone quindi un interrogativo diretto:

Come Ã¨ possibile che un pronto soccorso al servizio di una cittÃ di circa 40.000 abitanti e di un ampio territorio limitrofo possa contare su appena tre medici a gettone?

Rivolgo un appello alla responsabile del Pronto Soccorso, dott.ssa Iorio, affinchÃ© si faccia portavoce di questa emergenza. Sono certa che abbia a cuore, come tutti noi, la sicurezza dei cittadini di Fondi.

La candidata sottolinea inoltre la necessitÃ di un intervento istituzionale:

La condizione della sanitÃ nel nostro territorio Ã¨ nota a tutti. Per questo chiedo a chi ha un canale diretto con il Presidente della Regione Lazio di rompere il silenzio su Fondi. Il Presidente Rocca rappresenta tutti noi e deve ascoltare questo territorio.

Chiedo formalmente ai responsabili dellâ€™ASL di Latina la convocazione urgente di un incontro per affrontare questa situazione ormai non piÃ¹ rinviabile.

Infine, Alfinito lancia un appello trasversale alla politica locale:

La salute non ha colore politico. Per questo invito tutti i candidati sindaco e le forze politiche a un confronto serio e immediato su questo tema, che riguarda la vita di ogni cittadino.

Confido in un riscontro rapido e concreto, perchÃ© la tutela della salute deve tornare al centro dellâ€™azione amministrativa.

Rosaria Alfinito

Responsabile Salute

Candidata al Consiglio comunale