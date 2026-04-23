Grande partecipazione per l’incontro su Bullismo e Cyberbullismo presso la sede del CPIA10

Si è svolta nel pomeriggio di martedì 21 aprile, alle ore 15.00, presso la sede didattica di Fondi del CPIA 10, una significativa giornata di sensibilizzazione dedicata al tema del Bullismo e del Cyberbullismo.

L’iniziativa, promossa dalla scuola, organizzata dalla Referente Bullismo prof.ssa Chiara Labbadia e coordinata dalla Responsabile di sede, la prof.ssa Maria Concetta Ciccone, ha visto l’apertura dei lavori da parte della Dirigente Scolastica, dott.ssa Daniela Caianiello, che ha sottolineato l’importanza di affrontare in modo concreto e partecipato un fenomeno sempre più attuale e complesso, mettendo in risalto l'interesse di affrontare queste tematiche delicate nel contesto scolastico.

Protagonista dell’incontro è stata la Polizia Postale e delle Comunicazioni di Latina, rappresentata dal Sovrintendente Capo dott. Salvatore Madera, affiancato dal Vice Ispettore dott. Luca Perna, che hanno guidato l’incontro con competenza e sensibilità. Gli argomenti trattati hanno riguardato l'identificazione di comportamenti bullistici e cyberbullistici, le loro conseguenze e le modalità per chiedere aiuto e denunciare. Durante l’intervento sono stati affrontati i rischi legati all’uso della rete, le dinamiche del cyberbullismo e le strategie per prevenirlo e contrastarlo attraverso strumenti di consapevolezza e prevenzione.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione eccezionale, non solo per il grande numero di alunni presenti nella sede di Fondi, ma anche grazie al collegamento in diretta con le altre sedi del CPIA 10 a Terracina, Formia e Minturno, che hanno permesso una fruizione ampia e inclusiva. Una partecipazione attiva degli studenti che hanno preso la parola raccontando esperienze personali, ponendo domande e confrontandosi apertamente con gli esperti. Un dialogo diretto che ha permesso ai ragazzi di ricevere risposte concrete, chiarimenti e utili consigli per affrontare situazioni difficili. Il dibattito che ne è scaturito ha dimostrato il vivo interesse degli studenti e la loro sensibilità verso queste problematiche.

Questo appuntamento si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione che vede le istituzioni scolastiche impegnate a promuovere una cultura del rispetto e della legalità, offrendo agli studenti e alle loro famiglie strumenti concreti per affrontare e superare le sfide del mondo digitale e delle dinamiche relazionali.

A conclusione dell’incontro, la Dirigente Scolastica ha espresso un sentito ringraziamento a tutti i docenti per il lavoro svolto e, in particolare, ai referenti del progetto, i prof.ri Massimo Gaveglia e Chiara Labbadia, per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’organizzazione dell’iniziativa. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla Polizia di Stato per l’attenzione e la disponibilità riservate alla scuola su un tema così delicato e di così grande rilevanza sociale ed educativa, fondamentale per la crescita dei giovani.