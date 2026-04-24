Domenica 26 presentazione del libro "Sorgerà ancora il Sole?" di Gianfranco Antonetti

Domenica 26 Aprile 2026, alle ore 18.30 la sala storica del Palazzo Caetani Colonna ospiterà un evento poetico di Gianfranco Antonetti: la presentazione del suo libro di poesie “Sorgerà ancora il sole ?”. Evento promosso dall'Associazione "Il Quadrato Fondi - APS" con il Patrocinio della Banca Popolare di Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Conosciuto in Città per la lunga militanza politica, per la sua passione civile, che sin dagli anni '70 lo hanno visto lottare a difesa del patrimonio storico-culturale, delle fasce popolari più disagiate, anche ricoprendo negli anni successivi incarichi di amministrazione della Città, con deleghe assessorili alla Cultura, Sport, Servizi Sociali. Emblematica resta la vicenda dell'occupazione nel 1981 del Castello baronale in stato di degrado, per poi essere restaurato e riconsegnato integro alla Città. Negli anni successivi, anche a seguito di una involuzione che ha prodotto evaporazione di ideali e crisi della Politica, in Gianfranco, quasi inaspettatamente, matura una sorta di vocazione poetica, tesa anch'essa, a scrutare la realtà che ci circonda, ponendosi come prolungamento di un impegno civile mai venuto meno - dice dell'autore il Presidente della nostra Associazione, Alessio Loborgo.

Gianfranco Antonetti si pone sulla scia della poesia autentica, mantenendo viva quella che ormai non è più una passione, ma urgenza, una comunicazione con se stesso e con i suoi lettori, che già lo hanno apprezzato in questa veste con precedenti silloge poetiche. La sua poesia lo porta ad elevarsi e a raggiungere il senso ultimo e segreto della vita - scrive Virginio Palazzo nell'Introduzione al libro.

Con lo sguardo lucido dell'uomo che conosce la bellezza, ma anche l'orrore della vita, Gianfranco Antonetti ci dona poesie attente e partecipate. Fragori di guerra, umana follia, grida di dolore di madri, brandelli di pianto. Il mondo sta rovinosamente inabissandosi ed il poeta non ha timore ad ammettere che l'osannato progresso è più nell'impoverimento dell'anima che nella sua elevazione. Eppure, niente può fermare il rinnovarsi della natura, la ribellione necessaria per rimettere al suo posto l'umanità e le sue nefandezze. Basterà una farfalla a carezzare petali di rose per ricordarci la nostra piccolezza perché la natura è magica storia di vita - scrive Federica Sanguigni, poeta e scrittrice, nella Presentazione al libro.

Giova evidenziare come la poesia di Gianfranco abbia avuto significativa considerazione, essendo stato selezionato, tra l'altro in qualificate Riviste ed antologie nazionali: Nuova Enciclopedia dei Poeti Nazionali Contemporanei, anno 2021 (Aletti editore); Antologia Poetica “M'illumino d'immenso” (Editore Pagine, anno 2022); Autore della raccolta poetica “E la mente vola”, anno 2022; Componente di giuria Concorso letterario tre colori/poesia Festival Lenola Inventa un Film, anno 2024, anno 2025. La silloge poetica “Il sole sorgerà ancora?” è stata da Gianfranco Antonetti dedicata al compianto pittore/poeta fondano Dante Razzino, l'artista ribelle, cantore di versi poetici intinti dai colori delle sue avventure quotidiane, tra gli interstizi della realtà sociale, civile, religiosa (Canti di transmutazione/Lalli Editore). Parimenti un ricordo doveroso, con due suoi componimenti nella silloge, del magistrato/poeta Alfonso Malinconico: Naufragio e La Guerra/Trombocitemia/Marcus Edizioni, Napoli 2009.