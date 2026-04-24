Controlli straordinari in cittÃ  per contrastare l'immigrazione irregolare

Nelle giornate del 21 e 23 aprile u.s., Personale del Commissariato di Polizia di Stato di Fondi unitamente a quello della Polizia Locale, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio:

4 immobili ispezionati, 61 persone di nazionalitÃ straniera identificate oltre agli inviti a presentarsi ex art. 15 del T.U.L.P.S., 27 veicoli sottoposti a controllo ai sensi del Codice della Strada e molteplici sanzioni amministrative elevate per mancata comunicazione di ospitalitÃ .

Tutte le attivitÃ sono state espletate con il supporto dell'unitÃ cinofila in dotazione al Corpo di Polizia Locale di Fondi coinvolta, tra lâ€™altro, anche in unâ€™attivitÃ di polizia giudiziaria che lo stesso Commissariato ha svolto nella giornata del 23, relativamente allâ€™accertamento ex art. 103 del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) di sostanze stupefacenti nei confronti di un soggetto di nazionalitÃ straniera, giÃ noto alle Forze dellâ€™Ordine.

Un sentito ringraziamento da parte del Comandante della Polizia Locale Vincenzo Leone, al Sig. Questore di Latina, dottor Fausto Vinci, e al Commissariato di P.S., per aver autorizzato e supportato un'operazione molto sentita sul territorio comunale allo scopo di garantire ordine e legalitÃ in diverse zone della cittÃ , anche oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, e agli Agenti di entrambi i corpi intervenuti per il grande spirito di collaborazione con cui si Ã¨ svolta l'intera operazione.