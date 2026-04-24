Bilancio positivo per il MOF al Macfrut 2026 per la nuova visione di sistema e centralitÃ  dei mercati

Si chiude con risultati ampiamente positivi la partecipazione del MOF â€“ Centro Agroalimentare allâ€™Ingrosso di Fondi a Macfrut 2026, svoltasi al Rimini Expo Centre dal 21 al 23 aprile, tra le principali fiere internazionali dedicate al settore ortofrutticolo. Unâ€™edizione che ha confermato il crescente respiro globale della manifestazione, sempre piÃ¹ punto di riferimento per operatori, istituzioni e stakeholder della filiera agroalimentare.

Allâ€™interno dellâ€™area Italmercati, lo spazio espositivo del MOF ha registrato un flusso costante di visitatori, incontri e momenti di confronto, consolidando il ruolo del Centro come nodo strategico nelle dinamiche del comparto. Una presenza sviluppata in sinergia con Regione Lazio, Comune di Fondi, Banca Popolare di Fondi e Camera di Commercio Frosinone Latina, insieme alle aziende co-espositrici Agrofondi, Di Manno, Del Prete, Magliozzi e Vaccaro, che hanno contribuito a rappresentare in modo concreto la forza e la qualitÃ del sistema territoriale in un contesto internazionale.

Particolarmente significativa Ã¨ stata la partecipazione ai momenti istituzionali e di dibattito che hanno caratterizzato la fiera, tra cui la prima riunione della Consulta dei Mercati allâ€™Ingrosso promossa da Italmercati. Un passaggio rilevante per lâ€™intero comparto, che segna lâ€™avvio di una nuova fase orientata a costruire una rappresentanza unitaria e a ridefinire il ruolo dei mercati allâ€™interno del sistema agroalimentare nazionale.

In questo scenario, il MOF si conferma protagonista di un percorso di evoluzione che guarda ai mercati non piÃ¹ soltanto come luoghi di scambio, ma come infrastrutture complesse, capaci di integrare logistica, servizi e innovazione, contribuendo in modo determinante alla competitivitÃ della filiera.

La nascita della Consulta dei Mercati allâ€™Ingrosso rappresenta un passaggio che segna un prima e un dopo per il nostro settore - dichiara lâ€™amministratore delegato del MOF, Enzo Addessi. - Per la prima volta si costruisce uno spazio di confronto stabile, capace di dare voce unitaria a una rete strategica per il Paese. I mercati stanno evolvendo: non sono piÃ¹ soltanto luoghi di intermediazione, ma hub logistici e organizzativi fondamentali per garantire efficienza, qualitÃ e competitivitÃ . In questo percorso il MOF Ã¨ pronto a svolgere un ruolo da protagonista, contribuendo alla definizione di una visione condivisa e allo sviluppo di un sistema sempre piÃ¹ integrato e orientato al futuro.

La partecipazione a Macfrut 2026 si inserisce cosÃ¬ in un percorso piÃ¹ ampio di rafforzamento della presenza del MOF nei principali contesti di settore, confermandone la capacitÃ di essere interlocutore credibile e attivo nei processi di trasformazione che stanno interessando lâ€™agroalimentare italiano.