Domenica 26 apre ufficialmente la campagna elettorale del candidato Tonino de Parolis

“Per una Fondi a misura di cittadino e per costruire una comunità più unita”: con questo slogan ecco l’apertura della campagna elettorale di Tonino de Parolis, candidato a sindaco di Fondi col sostegno della Lega e della lista civica Il Giardino degli Aranci, che si terrà domenica 26 aprile alle 20.30 presso il Metamorphosi Restaurant in via Ponte Gagliardo. Il candidato a sindaco sarà presentato dall’onorevole Giovanna Miele, capogruppo Lega nella Commissione cultura e istruzione alla Camera dei Deputati.

Il candidato sindaco insieme ai componenti delle due liste che lo sostengono in questa avventura incontrerà simpatizzanti e amici per presentare anche il suo programma elettorale.

Tonino de Parolis ha le idee chiare su come migliorare la città di Fondi in cinque mosse. Maggiore sicurezza cittadina in centro e periferie, con progetti di sinergia tra istituzioni per contrastare la violenza, la criminalità e il disagio giovanile; potenziamento dell’asse viario e stradale attraverso collegamenti stradali che aprono nuovi sbocchi commerciali per il Mof e tutte le attività manifatturiere; destagionalizzazione turistica, con un territorio da vivere tutto l’anno, grazie a fiere enogastronomiche, valorizzazione del lago e della Via Appia, realizzazione di eventi culturali, valorizzazione del comparto agricolo con un occhio di riguardo al Mof e ai prodotti d’eccellenza, organizzando le fiere di settore; recupero del decoro urbano nel centro storico con progetti di integrazione sociale; salvaguardia e potenziamento dell’ospedale di Fondi e i servizi sanitari: questi i punti toccati velocemente di un programma che nelle sue corde ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita del territorio di Fondi e di tutti i suoi cittadini.