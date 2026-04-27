Sperlonga: l'Antico Caffè Trani promuove la cultura del territorio con l'evento "L'Antico Bellone"

Giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 20:00, l’Antico Caffè Trani di Sperlonga si conferma ancora una volta luogo di incontro tra cultura, tradizione e valorizzazione del territorio ospitando “L’Antico Bellone”, un evento dedicato a uno dei vitigni più identitari del Lazio.

Da sempre punto di riferimento per la vita culturale e gastronomica locale, l’Antico Caffè Trani prosegue il suo percorso di promozione delle eccellenze enogastronomiche con un’iniziativa che mette al centro il racconto del vino come espressione storica, agricola e sociale del territorio.

L’evento nasce dalla collaborazione con Enoteca da Paolo e La Cucina di Laura, con l’obiettivo di creare un dialogo autentico tra produttori e pubblico. Protagoniste della serata saranno alcune tra le più significative realtà vitivinicole legate al Bellone: Donato Giangirolami, Marco Carpineti, Cincinnato e Tenuta Pecorini, presenti per guidare personalmente la degustazione.

Il percorso sarà arricchito da una proposta gastronomica studiata per esaltare le caratteristiche di questo antico vitigno, in un’esperienza che unisce conoscenza, gusto e convivialità.

A rafforzare il valore culturale dell’iniziativa, la collaborazione con Slow Food – Golfo di Gaeta e Monti Aurunci, realtà impegnata nella tutela delle tradizioni locali e nella promozione di un approccio consapevole al cibo.

L’evento si inserisce in un più ampio programma di attività che vede l’Antico Caffè Trani protagonista nella costruzione di momenti di approfondimento e condivisione, grazie anche al contributo di partner del territorio quali 26 Lettere Agenzia di Comunicazione, Remix Sound, Lucio Mancini – Vini, Oli e Specialità Gastronomiche e SH Food & Beverage Emozionale.

Un appuntamento che non è solo degustazione, ma racconto vivo di una cultura che continua a evolversi, restando profondamente radicata nella propria identità.