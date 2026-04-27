“Città SiCura” si ritrova nei quartieri: al Villaggio del Sole gli impegni presi da Francesco Ciccone

Bellissimo incontro quello di Venerdì pomeriggio al Villaggio del Sole insieme al nostro Salvatore Schiappa, Candidato alla carica di Consigliere Comunale per Città SiCura a sostegno di Francesco Ciccone Sindaco insieme a Fondi Vera. Non solo un'occasione di confronto e dialogo con i residenti ma anche e soprattutto un'opportunità per ricordare l'impegno di Francesco Ciccone nel suo ruolo di Consigliere Comunale in questi sei anni. A difesa di una zona dalle grandi potenzialità, troppo spesso però sottovalutata

Ringrazio tutte le persone intervenute, soprattutto i tanti amici del quartiere che meglio di chiunque altro conoscono i tanti problemi della zona e che nonostante tutto sono legatissimi a questo angolo di Città e, ognuno nel suo, cercano di fare il massimo per tenere Via Mola della Corte nelle migliori condizioni possibili - commenta Salvatore Schiappa.

Grazie all’incontro promosso da Salvatore Schiappa abbiamo avuto la possibilità di confrontarci liberamente con la gente di uno dei quartieri storici di Fondi, a due passi dal Centro Storico ma quasi isolato perché privo di servizi fondamentali e purtroppo tra le mete preferite per chi abbandona rifiuti lungo gli argini della strada. Una zona molto popolosa che merita di più - dichiara Francesco Ciccone.

Un quartiere nell’ambito del quale abbiamo evitato nel corso degli anni l’ennesima installazione di antenne di telefonia, per un territorio che ormai ne conta più di una oltre mille abitanti. Un’area che abbiamo provato a migliorare, con Petizioni seguite da centinaia di firme per chiedere interventi semplici e di manutenzione ordinaria, logicamente non arrivati per via della solita miopia di chi governa, secondo cui anche la migliore e la più intelligente e utile delle proposte va sempre e comunque ignorata se arriva dall’Opposizione - ricorda Ciccone.

Siamo convinti che una zona come questa meriti la nascita di centri di aggregazione rivolti a giovani e anziani, sedute e marciapiedi, cestini per la raccolta di deiezioni canine, maggiore sicurezza e interventi in tema di segnaletica orizzontale e verticale, potenziamento della pubblica illuminazione. Considerato che siamo a due passi dal Monumento Naturale Mola della Corte, Settecannelle, Capodacqua, riteniamo che quest’area possa e debba essere al centro di azioni concrete per garantire sicurezza a pedoni, cicloamatori e portatori di disabilità - conclude Schiappa.

Gli incontri nei quartieri con il Candidato Sindaco Francesco Ciccone proseguiranno domani, Martedì 28 Aprile, alle ore 18,30, in Viale Regina Margherita, ai piedi del Castello, e Giovedì 30 Aprile alle ore 19 in Via Enrico Fermi, in occasione dell’apertura di Comitati Elettorali di alcuni Candidati alla carica di Consigliere Comunale nelle Liste di Fondi Vera e Città SiCura.