Appalto Rifiuti: la replica del sindaco e dell’assessore all’Ambiente

In merito all’ennesimo post/articolo sulla proroga dell’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti, posso rassicurare lo scrivente candidato sindaco con il simbolo arancione, il quale non ha mai smesso di fare campagna elettorale dal giorno in cui è stato eletto in minoranza, che allo stato attuale la commissione di gara sta valutando le offerte tecniche pervenute e che, da informazioni assunte, si prevede la chiusura della valutazione tecnica entro la fine di maggio. Sono pervenute un totale di 4 proposte, tutte molto corpose, che la commissione non intende valutare in maniera né rapida né superficiale solo perché continuamente incalzata da membri di minoranza o candidati, articoli di giornale, lettere e finanche esposti.

Colgo l’occasione per chiarire che, a differenza di quanto riportato a mezzo social, durante la fase progettuale che ha preceduto l’espletamento delle procedure della gara europea, non è pervenuta nessuna proposta migliorativa da parte del consigliere che oggi, per rastrellare voti, parla di atti importanti affinché il sindaco e la sua maggioranza diano risposte.

Le risposte necessarie per mettere a punto la miglior proposta progettuale possibile le abbiamo individuate rivolgendoci a dei tecnici del settore con i quali lo stesso autore di post/articoli/lettere ecc ecc ha interloquito senza tuttavia proporre nulla di concreto.

Si tratta di una gara europea per l’affidamento di un appalto molto consistente che, fermo restando un leggero ritardo nell’avviamento dell’iter, sta procedendo celermente e non può essere ulteriormente accelerata.

Ci teniamo a rassicurare altresì cittadini e contribuenti, come già fatto in passato, che eventuali ulteriori proroghe non comporterebbero alcun tipo di incremento dei costi.

La proposta progettuale, al netto di alcuni aspetti migliorativi introdotti allo scopo di superare delle piccole criticità che abbiamo ben individuato, non comporterà una rivoluzione nella gestione dei rifiuti bensì un sensibile miglioramento del servizio a parità di costi complessivi.

In definitiva, nessun commissario “si sbrigherà” di più perché a chiederlo è il consigliere in campagna elettorale di turno.

Tutto si svolgerà al meglio, nei tempi previsti e consentiti dalla legge, per garantire un transito ordinato, lineare e confacente alle esigenze della città di Fondi. Preghiamo, inoltre, al fine di tutelare l’immagine della nostra città, che comunque è tra le più virtuose del Lazio, di utilizzare foto realistiche e non scattate in altri Comuni. Chi si dovrebbe vergognare, e mi auguro lo faccia, è solo ed esclusivamente l’autore del post.

Evitiamo di entrare nel merito di tempistiche e scadenze riportate in un secondo comunicato del consigliere che, sinceramente, non comprendiamo in quanto del tutto scollegate dagli atti amministrativi e dai tempi previsti invece dalla normativa.