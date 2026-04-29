La proposta del candidato al consiglio Dennis Iavarone: creare spazi di comunitÃ 

Sono Dennis Iavarone, ho 20 anni e studio Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Da tre anni sono attivo in Sinistra Italiana e ho maturato esperienze nel volontariato e nella comunicazione, che oggi porto dentro il mio impegno politico.

Sono candidato al Consiglio comunale di Fondi con Alleanza Verdi e Sinistra nella lista Fondi Progressista e mi candido partendo da una constatazione concreta: a Fondi mancano spazi, e quando mancano gli spazi si indebolisce anche la comunitÃ .

Mancano luoghi dove studiare, incontrarsi, vivere la cittÃ nella quotidianitÃ . Una carenza che pesa ancora di piÃ¹ nelle contrade - da San Magno al Salto di Fondi, dalle Querce a Selvavetere - dove la distanza dai servizi si traduce spesso in distanza reale dalla vita sociale.

Eppure le risorse esistono. Ci sono immobili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati che oggi non svolgono alcuna funzione. Il punto, quindi, non Ã¨ cosa manca, ma come scegliamo di valorizzare ciÃ² che giÃ abbiamo.

La proposta Ã¨ chiara: costruire una rete diffusa di spazi di comunitÃ , recuperando questi luoghi e trasformandoli in presÃ¬di aperti, accessibili e vivi ogni giorno. Non contenitori vuoti, ma spazi multifunzionali: aule studio, doposcuola, attivitÃ culturali, servizi di prossimitÃ , occasioni di incontro.

Spazi per tutte e tutti: bambini, giovani, anziani e famiglie. Luoghi in cui convivere, socializzare, apprendere, costruendo legami e senso di appartenenza. Una rete distribuita su tutto il territorio, con particolare attenzione alle contrade, per ridurre le disuguaglianze nellâ€™accesso ai servizi e rendere Fondi una cittÃ piÃ¹ equilibrata, piÃ¹ giusta, piÃ¹ coesa.

Il Comune deve garantire gli spazi e le condizioni di base. Ma la loro vitalitÃ nasce dal coinvolgimento delle associazioni, delle realtÃ locali e della cittadinanza attiva.

Ãˆ questo che vogliamo fare: aprire ciÃ² che oggi Ã¨ chiuso, rimettere in circolo spazi pubblici, restituirli alla vita quotidiana delle persone. Costruire una rete di luoghi vivi, accessibili e condivisi, capaci di tenere insieme le diverse parti della cittÃ e le diverse generazioni.

Ãˆ una scelta semplice e concreta: riportare servizi, relazioni e opportunitÃ nei quartieri e nelle contrade. PerchÃ© senza spazi non câ€™Ã¨ comunitÃ , e senza comunitÃ non câ€™Ã¨ futuro per Fondi.