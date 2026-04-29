“Fondi Vera incontra la Città”: ai piedi del Castello Ciccone inaugura un altro Comitato Elettorale

Ai piedi del Castello, al civico 1 di Viale Regina Margherita, quello che è stato per anni un salotto verde della Città, ha aperto i battenti un altro luogo di incontro e condivisione, un altro avamposto. Di Libertà. Di Partecipazione. Di Politica. Grazie ai tanti amici che sono passati a salutarci, ma grazie in particolare a Tina Di Fazio, Paolo De Arcangelis, Valentina Tuccinardi e Giuseppe Capotosto. Per il loro impegno e la loro passione. Ascoltarli per me è stata la conferma di ciò che abbiamo costruito dal 2019 ad oggi. Un Laboratorio di idee che ha trovato in Donne e Uomini preparati e caparbi, coraggiosi e determinati, la propria voce.

Parole del Consigliere Comunale e Capogruppo di Fondi Vera Francesco Ciccone, che attraverso i social ogni giorno racconta le tappe della sua Campagna Elettorale. Il ciclo di appuntamenti "Fondi Vera incontra la Città", che ha preso il via a Sant’Andrea ed è proseguito in Via Madonna delle Grazie, ha visto protagonista il Campo Boario, uno tra i quartieri storici della Città, dove i problemi non mancano e sono ormai parte dell’arredo urbano, e nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto tappa in pieno centro, in Viale Regina Margherita.

Questo Viale è stato per anni un vero e proprio salotto, dove le famiglie si ritrovavano. Una delle strade più importanti commercialmente parlando. Da qualche tempo è trascurata, è evidente dal colore che hanno assunto i marciapiedi. Il suo spazio verde è stato privato dei punti di acqua, gli elementi di arredo urbano e la stessa fontana funzionano a intermittenza e solo quando qualche Consigliere di Opposizione lo fa notare, e le vetrine abbassate sono di gran lunga più numerose di quelle illuminate. In compenso i commercianti devono ogni giorno dimenarsi tra deiezioni canine e rifiuti abbandonati. Eppure la zona dovrebbe essere tutelata da impianti di videosorveglianza - ha commentato Ciccone.

Quelli che non mancano mai e sono sempre attivi sono i parcometri, ed è per questo che proponiamo soste gratuite di 15 minuti per favorire lo shopping e gli acquisti in quest’area. Come pure agevolazioni più corpose per chi decide di investire in queste strade, patti di collaborazione tra residenti in forma singola o associata e Comune per la manutenzione ordinaria dei giardinetti di Viale Regina Margherita, maggiori investimenti in termini di sicurezza urbana - ha aggiunto il Candidato Sindaco di Fondi Vera e Città SiCura.

Il Programma della Coalizione che sostiene Francesco Ciccone presenta una serie di interventi e proposte concrete per Viale Regina Margherita ed il Centro urbano, alcune anticipate durante l’incontro. Il prossimo appuntamento tra la gente è previsto per Giovedì 30 Aprile alle ore 19, in Via Enrico Fermi al civico 35, con la Lista “Fondi Vera” e l’inaugurazione del Comitato Elettorale di Andrea Orticelli e Teresa De Angelis, Candidati al Consiglio Comunale, accompagnati ovviamente da Francesco Ciccone.