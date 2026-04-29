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Sequestro del mezzo e Maxi sanzione per una donna sorpresa al volante con la patente scaduta da 12 anni e senza assicurazione

Controlli e posti di blocco in tutta la cittÃ  da parte della Polizia Locale di Fondi per rendere le strade piÃ¹ sicure

La Redazione
Comunicati Stampa
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Nel corso dei servizi di controllo del territorio, la Polizia Locale di Fondi ha intercettato un caso di grave irregolaritÃ  alla circolazione stradale, culminato nel sequestro definitivo di un veicolo giÃ  oggetto di provvedimenti precedenti.

Nella giornata del 28 aprile 2026, la pattuglia dellâ€™Infortunistica Stradale, sotto il coordinamento del comandante dott. Vincenzo Leone, nello svolgimento del servizio mirato al contrasto della circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa, ha fermato unâ€™autovettura condotta da una donna, la quale Ã¨ risultata immediatamente priva dei requisiti minimi per la guida.

Dagli accertamenti Ã¨ emerso infatti, che la conducente circolava con patente scaduta da ben dodici anni e il veicolo, giÃ  sottoposto a sequestro amministrativo, Ã¨ risultato sprovvisto di assicurazione.

Nel corso del controllo, con un confronto avvenuto con la Polizia Locale di Monte San Biagio, gli agenti della locale di Fondi, hanno accertato inoltre che la donna, residente a Monte San Biagio, Ã¨ risultata irreperibile per la notifica di numerosi verbali amministrativi.

A conclusione delle operazioni, il veicolo Ã¨ stato definitivamente sottratto alla disponibilitÃ  della conducente e trasferito presso il deposito giudiziario di Fondi per le procedure di alienazione e sono state elevate sanzioni per oltre 2000 euro.

La tipologia di intervento, programmato nelle attivitÃ  quotidiane di prevenzione e controllo svolte sul territorio con lâ€™utilizzo delle strumentazioni informatiche installate per la sicurezza urbana, risulta fondamentale per garantire la sicurezza stradale da parte della Polizia Locale di Fondi.

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