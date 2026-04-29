L'artista fondano DJ Eryx conquista gli studenti di Gaeta raccontando la sua esperienza artistica

Una mattinata all’insegna dell’ispirazione, del confronto e della musica quella di martedì 28 aprile, quando Erasmo Giuliano, in arte DJ Eryx, ha incontrato gli studenti del Liceo Scientifico di Gaeta in occasione dell’assemblea d’istituto presso il cinema-teatro Ariston.

Originario del basso Lazio, DJ Eryx rappresenta oggi una delle realtà emergenti della scena musicale italiana, con esperienze maturate tra Italia, Europa e contesti internazionali. Nel corso dell’incontro, l’artista ha illustrato il proprio percorso umano e professionale, raccontando ai ragazzi le tappe fondamentali della sua crescita: dagli inizi difficili, segnati anche da episodi di esclusione e bullismo – come quando non gli veniva permesso di esibirsi e mixare – fino alle prime opportunità e ai successi raggiunti negli anni.

Un racconto autentico, da parte del 28enne di origini formiane ma cresciuto a Fondi, un racconto fatto di passione, determinazione e sacrificio, che ha evidenziato come dietro ogni risultato ci siano impegno costante, studio e dedizione. DJ Eryx ha condiviso con gli studenti anche le complessità del proprio lavoro, tra viaggi, responsabilità e la necessità di reinventarsi continuamente, senza mai perdere di vista l’obiettivo.

Particolare attenzione è stata dedicata al messaggio rivolto alle nuove generazioni:

Non conta quanto ci si dedichi alla scuola in senso stretto, ma quanto si è disposti a investire seriamente in ciò che si ama. Per inseguire un sogno servono sacrificio, studio e duro lavoro. Se ci credi davvero, i risultati arrivano.

L’incontro ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte degli studenti, che hanno animato il dibattito con numerose domande: dalle curiosità sui guadagni nel settore musicale ai gusti personali, passando per il percorso artistico e le esperienze vissute nei diversi Paesi in cui il dj si è esibito. Un confronto diretto e spontaneo, che ha reso l’iniziativa ancora più coinvolgente.

Al termine dell’assemblea, DJ Eryx si è reso disponibile per foto, saluti e momenti di dialogo individuale con i ragazzi, offrendo consigli e incoraggiamenti a chi desiderava intraprendere percorsi simili.

L’incontro si inserisce in un più ampio percorso di promozione musicale e culturale dell’artista, che attraverso la propria storia intende trasmettere valori, emozioni e motivazione, partendo dal proprio territorio ma con uno sguardo aperto al contesto nazionale e internazionale.

Nel frattempo, cresce l’attenzione attorno al nuovo singolo “Balliamo Ancora”, già in rotazione radiofonica, con cui DJ Eryx si prepara a essere protagonista della stagione estiva 2026. Il brano si candida a diventare una delle hit dell’estate, accompagnando le serate delle principali località turistiche italiane.

Il calendario estivo prenderà ufficialmente il via il prossimo 10 maggio, data che segna l’inizio di una lunga serie di appuntamenti che vedranno DJ Eryx impegnato come protagonista nei principali contesti musicali, a partire dalla Sardegna.