L'amministrazione cercherÃ  altri immobili per realizzare un Hub con i fondi del PNRR

La minoranza crea un caso che non esiste, lo disfÃ e poi si autoattribuisce la ragione in un dibattito che non avrebbe mai avuto ragione di nascere: sono le incredibili peripezie mediatiche della campagna elettorale per le amministrative 2026.

Lâ€™argomento del giorno Ã¨ il famoso hub che lâ€™amministrazione, avendo la possibilitÃ di accedere a Fondi PNRR per il potenziamento dei centri per lâ€™impiego, vorrebbe realizzare.

Dopo il primo avviso, che si Ã¨ concluso con una sola proposta, quella avanzata dai proprietari dellâ€™ex Cedis Izz, la giunta ha dato indirizzo politico per pubblicare un nuovo bando in quanto lâ€™unico proponente ha deciso di ritirare la sua proposta.

A fronte di unâ€™adeguatezza generale, la Regione richiede infatti alcuni requisiti, come una determinata classe energetica, che lâ€™immobile non ha e i proprietari non sono interessati ad apportare le modifiche necessarie a concludere lâ€™affare.

Qualcosa che si Ã¨ sempre saputo dallâ€™inizio e che era ben indicato anche negli atti predisposti dal Comune di Fondi. Ãˆ stato quindi pubblicato un nuovo bando per individuare un altro immobile.

Ãˆ stata la minoranza, sin dallâ€™inizio, a parlare di speculazione edilizia, di costi di manutenzione e ristrutturazione abnormi e via discorrendo.

Lâ€™amministrazione voleva, e tuttora vuole, semplicemente potenziare un servizio e realizzare un hub con fondi PNRR.

Se fosse stato tutto scritto, come insinuato dalla minoranza, i proprietari non avrebbero ritirato la proposta. Evidentemente non era cosÃ¬ ma certo in campagna elettorale fa comodo attribuire allâ€™avversario etichette negative di ogni forma e tipologia.

E se non ci fosse stata la minoranza a interpretare il ruolo del gran controllore del nulla, dato che il caso mediatico Ã¨ stato fatto e disfatto da loro stessi, le cose sarebbero andate esattamente nella stessa maniera perchÃ© tempi, requisiti e modalitÃ erano giÃ prestabiliti da tempo e messi nero su bianco.

Il motivo per cui lâ€™amministrazione non aveva annunciato il nuovo hub risiede semplicemente nel fatto che la pratica era allo stato embrionale e, anche se ad un avviso pubblico risponde un solo offerente, non vuol dire che, al termine dellâ€™iter, si riveli tecnicamente idoneo.

Appreso il quadro complessivo, al termine di valutazioni che non sindachiamo e non spetta a noi fare, i proprietari dellâ€™immobile hanno deciso di rinunciare alla vendita. Non Ã¨ la prima volta e probabilmente non sarÃ lâ€™ultima. Resta il progetto di realizzare un hub e, anche se i tempi sono sempre piÃ¹ stringenti, lâ€™amministrazione continuerÃ a provarci con lâ€™obiettivo di offrire un servizio migliore alla collettivitÃ e di accedere a risorse che, altrimenti, tornerebbero in Europa.