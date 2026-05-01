Investimenti dalla Regione a guida Fratelli d'Italia per l'efficientamento energetico del Mof

34,5 milioni dalla Regione a guida Fratelli d'Italia per l'efficientamento energetico del Mof: pannelli solari sugli stand per consentire al Mercato e quindi ai suoi operatori di risparmiare sui costi di gestione degli stand. Un investimento regionale destinato a contribuire al rilancio del Mercato Ortofrutticolo di Fondi.

Ne hanno parlato ieri sera gli assessori regionali di Fratelli d'Italia, Elena Palazzo e Giancarlo Righini, ospiti del comitato elettorale per Annarita del Sole Sindaco. Nel corso di una partecipata riunione che si Ã¨ tenuta nella sala del ristopub Plug, i due assessori regionali hanno spaziato tra temi politici ed amministrativi, ribadendo un concetto di fondo: la proposta agli elettori per Annarita del Sole Sindaco Ã¨ quella di una filiera virtuosa Governo-Regione-Comune. Un impegno che Palazzo e Righini hanno ribadito:

Sosterremo Annarita e la sua squadra di candidato in campagna elettorale e dopo, perchÃ© Ã¨ una donna capace e perbene, il candidato giusto per il nostro partito e per il movimento Oltre.

L'assessore Righini ha posto l'accento anche su un risultato storico per il Lazio: per la prima volta nella sua storia la Regione ha chiuso il bilancio addirittura in attivo, rimediando a 10 anni di disastri finanziari ereditati dalle amministrazioni di centrosinistra, senza togliere nulla ed anzi aggiungendo in termini di investimenti e prospettive ai cittadini del Lazio. Ãˆ l'amministrazione virtuosa della cosa pubblica che Fratelli d'Italia realizza al Governo, nelle Regioni e che propone agli elettori di Fondi con Annarita del Sole Sindaco.

A sua volta l'assessore Palazzo, che tra le sue deleghe ha anche quella alla transizione energetica, ha evidenziato il valore dell'investimento al Mof in termini di produzione di energia pulita e di tutela ambientale.