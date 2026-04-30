La città con la Global Sumud Flotilla: le associazioni unite in difesa dei diritti umani e del diritto internazionale

A seguito dell’abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane, si è sollevata una vasta ondata di mobilitazioni e proteste a livello internazionale.
Associazioni, organizzazioni umanitarie, sindacati e movimenti elevano un coro unanime di indignazione per la brutale azione condotta contro civili inermi, avvenuta in acque internazionali, nei pressi di Cipro, dove Israele non può rivendicare alcuna sovranità.
La violazione sistematica del diritto internazionale e il continuo ostacolo posto alle missioni umanitarie a favore del popolo martoriato di Gaza espongono Israele allo sdegno di tutto il mondo civile, impegnato nella difesa della pace, dei diritti umani e della legalità internazionale.
La Sezione ANPI di Fondi “Pietro Ingrao”, il Circolo intercomunale Legambiente “Luigi di Biasio” APS, l’Associazione IfoRD APS, la Pastorale sociale dell’Arcidiocesi di Gaeta, il Comitato pontino di Un Ponte Per, si uniscono alla protesta internazionale, esprimendo la più ferma condanna degli abusi perpetrati ai danni degli attivisti della Flotilla.
La missione umanitaria della Global Sumud Flotilla non rappresenta alcuna minaccia, ma esclusivamente un messaggio di pace, solidarietà e sostegno concreto alla popolazione civile.
Si chiede con forza:
- che gli aiuti umanitari possano giungere senza ostacoli ad alleviare le sofferenze della popolazione di Gaza;
- che venga garantita la libertà di azione alle missioni civili e umanitarie nel rispetto del diritto internazionale;
- che la Flotilla possa proseguire il proprio viaggio portando a Gaza un segno tangibile di pace e solidarietà;
- che il Governo italiano intervenga con decisione, inoltrando una protesta formale e incisiva per il sequestro di attivisti italiani impegnati in una missione umanitaria;
- che venga assicurata l’immediata tutela dei cittadini coinvolti e il rispetto dei loro diritti fondamentali.
Ribadiamo con forza la necessità di un impegno concreto della comunità internazionale per il rispetto del diritto internazionale, la protezione delle popolazioni civili e la costruzione di un percorso reale e duraturo di pace.