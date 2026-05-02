Giovani e periferie: la ricetta del rilancio di Marta De Luca e Samuele Di Girolamo

Giovani e periferie. Un binomio anomalo ma che può raccontare molto di un territorio. La Lega nella campagna elettorale di Fondi ha puntato anche sulla voglia di riscatto dei giovani e sulla voglia di rilancio di porzioni di territorio che nel tempo sono stati sempre trascurati.

Spesso ci chiedono perché ci siamo candidati. Semplice: vogliamo cambiare lo stato delle cose, trasformare quello che non va in una direzione positiva offrendo maggiori opportunità a chi è giovane. Siamo del Salto di Fondi, lontani dal centro storico di Fondi, però questa è una zona che offre potenzialmente chance di valorizzazione del territorio e conseguentemente buon sviluppo occupazionale - dicono Samuele Di Girolamo e Marta De Luca, candidati al consiglio comunale di Fondi. Marta De Luca nei giorni scorsi è stata anche nominata nuova Coordinatrice della Lega Giovani per la città di Fondi.

Prendiamo ad esempio dove siamo nati e continuiamo a vivere. Qui al Salto di Fondi c’è un’annosa penuria di servizi, dalla mancanza di transiti pedonali con assenza di marciapiedi e punti luce fino alle opportunità occupazionali che qui latitano. Verrebbe da dire: ma è una periferia, cosa può offrire una zona che insiste ai margini del centro di una città? Presto detto: qui c’è un litorale con km e km di spiaggia, così una maggiore organizzazione tra spirito d’iniziativa privato e lungimiranza pubblica porterebbe il nostro lido a una maggiore capacità attrattiva, sviluppando il comparto turistico, e a un consequenziale innalzamento della qualità della vita per i residenti. Poi, va sottolineato che in una zona territoriale come questa dove il clima è mite, la funzionalità di servizi consentirebbe una valorizzazione per 365 giorni all’anno del litorale stesso, con ricadute economiche importanti, attraverso un’attrattiva turistica che comprende gare sportive, creazione di percorsi naturalistici, festival enogastronomici e culturali da vivere al di fuori del periodo strettamente estivo - aggiungono De Luca e Di Girolamo.