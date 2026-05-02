Domani, 3 maggio, l'evento dedicato al Taekwondo WT “Kim & Liú Centro Italia” al Palazzetto dello sport

Il Palazzetto dello Sport di via Mola Santa Maria, nella città di Fondi, ospiterà domani 3 maggio un importante evento dedicato al Taekwondo WT (World Taekwondo), disciplina olimpica riconosciuta dalla Federazione Italiana Taekwondo (F.I.TA).
La manifestazione, denominata “Kim & Liú Centro Italia”, è promossa dal Comitato Regionale Lazio FITA, presieduto da Marcello Pezzolla, con la collaborazione organizzativa della società sportiva Taekwondo Arduini, guidata dal Maestro Simone Arduini.
L’evento vedrà la partecipazione di circa 400 giovani atleti provenienti dal Centro Italia, che si confronteranno nelle categorie Beginners, Children e Kids, confermando il valore educativo e sportivo del Taekwondo tra le nuove generazioni.
Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: La Rocca-Tech SRL, Di Cicco Luca Impresa Edile, Vivaio Selva Vetere, MC Colori e al Comune di Fondi per aver patrocinato l’evento.