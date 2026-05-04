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VenerdÃ¬ 8 incontro pubblico "Fondi Merita di PiÃ¹" con il candidato Salvatore Venditti

Appuntamento a partire dalle 19:00 in piazza Duomo

La Redazione
Comunicati Stampa
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La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a Fondi entra nel vivo. E lo fa con un evento pubblico che non sarÃ  una semplice passerella, ma un momento di veritÃ , confronto e proposta concreta sui temi che incidono ogni giorno sulla vita dei cittadini.

Sicurezza, legalitÃ  e sanitÃ : tre pilastri troppo spesso ignorati o affrontati con slogan vuoti. Noi scegliamo di parlarne con chiarezza, responsabilitÃ  e soluzioni reali.Sul palco:

  • Francesco Silvestri, deputato, affronterÃ  il tema della sicurezza, spiegando cosa serve davvero per garantire protezione e dignitÃ  ai cittadini, andando oltre la propaganda;
  • Angela Salafia, giÃ  deputata, interverrÃ  sulla legalitÃ , perchÃ© senza regole chiare e rispetto delle istituzioni non puÃ² esistere una comunitÃ  giusta;
  • Adriano ZuccalÃ , consigliere Regione Lazio, porterÃ  al centro il tema della sanitÃ , denunciando criticitÃ  e indicando soluzioni per difendere un diritto fondamentale sempre piÃ¹ a rischio.

A rafforzare questo impegno ci sarÃ  anche Salvatore Venditti, candidato sindaco della coalizione progressista, pronto a presentare una visione chiara e coraggiosa per Fondi: una cittÃ  che rimetta al centro i cittadini, i servizi e la qualitÃ  della vita.

A moderare lâ€™incontro sarÃ  Maria Grazia Ciolfi, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, che guiderÃ  il confronto tra gli ospiti e il pubblico.

Lâ€™evento si terrÃ  venerdÃ¬ 8 maggio, a partire dalle ore 19:00, in Piazza Duomo. Questo evento Ã¨ un segnale forte: câ€™Ã¨ unâ€™alternativa concreta a chi ha amministrato senza risultati o a chi oggi promette senza credibilitÃ . Ãˆ il momento di scegliere da che parte stare.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, ad ascoltare, a fare domande, a diventare protagonisti del cambiamento.

Fondi merita di piÃ¹. E il cambiamento parte da qui.

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