VenerdÃ¬ 8 incontro pubblico "Fondi Merita di PiÃ¹" con il candidato Salvatore Venditti

La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a Fondi entra nel vivo. E lo fa con un evento pubblico che non sarÃ una semplice passerella, ma un momento di veritÃ , confronto e proposta concreta sui temi che incidono ogni giorno sulla vita dei cittadini.
Sicurezza, legalitÃ e sanitÃ : tre pilastri troppo spesso ignorati o affrontati con slogan vuoti. Noi scegliamo di parlarne con chiarezza, responsabilitÃ e soluzioni reali.Sul palco:
- Francesco Silvestri, deputato, affronterÃ il tema della sicurezza, spiegando cosa serve davvero per garantire protezione e dignitÃ ai cittadini, andando oltre la propaganda;
- Angela Salafia, giÃ deputata, interverrÃ sulla legalitÃ , perchÃ© senza regole chiare e rispetto delle istituzioni non puÃ² esistere una comunitÃ giusta;
- Adriano ZuccalÃ , consigliere Regione Lazio, porterÃ al centro il tema della sanitÃ , denunciando criticitÃ e indicando soluzioni per difendere un diritto fondamentale sempre piÃ¹ a rischio.
A rafforzare questo impegno ci sarÃ anche Salvatore Venditti, candidato sindaco della coalizione progressista, pronto a presentare una visione chiara e coraggiosa per Fondi: una cittÃ che rimetta al centro i cittadini, i servizi e la qualitÃ della vita.
A moderare lâ€™incontro sarÃ Maria Grazia Ciolfi, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle, che guiderÃ il confronto tra gli ospiti e il pubblico.
Lâ€™evento si terrÃ venerdÃ¬ 8 maggio, a partire dalle ore 19:00, in Piazza Duomo. Questo evento Ã¨ un segnale forte: câ€™Ã¨ unâ€™alternativa concreta a chi ha amministrato senza risultati o a chi oggi promette senza credibilitÃ . Ãˆ il momento di scegliere da che parte stare.
Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, ad ascoltare, a fare domande, a diventare protagonisti del cambiamento.
Fondi merita di piÃ¹. E il cambiamento parte da qui.