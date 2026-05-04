Grande partecipazione in piazza per accogliere Stefano Bonaccini a sostegno di Salvatore Venditti

Una piazza gremita e partecipe ha accolto a Fondi Stefano Bonaccini, intervenuto a sostegno della candidatura a sindaco di Salvatore Venditti. Un momento di grande partecipazione civica che ha restituito centralitÃ agli spazi del centro storico, confermando la volontÃ della coalizione di centrosinistra di riportare il confronto politico tra la gente, nelle piazze.

Nel suo intervento, Bonaccini ha sottolineato il valore della buona amministrazione e della credibilitÃ della proposta politica:

Câ€™Ã¨ bisogno di serietÃ , competenza e di una visione concreta per il futuro delle comunitÃ locali. Le cittÃ si governano con responsabilitÃ e ascolto, non con slogan.

Un messaggio chiaro, rivolto ai cittadini e a sostegno di un progetto amministrativo fondato su partecipazione, trasparenza e sviluppo sostenibile e portato avanti da "Fondi Progressista" e dal "Movimento 5 Stelle".

Sulla stessa linea, Salvatore Venditti ha ribadito il senso del percorso intrapreso:

Stiamo costruendo, giorno dopo giorno, una proposta alternativa che rimetta al centro i bisogni reali della cittÃ . Le piazze piene dimostrano che câ€™Ã¨ una comunitÃ che vuole tornare protagonista e che chiede un cambiamento serio.

Venditti ha anche sottolineato come, una corsa alla guida della cittÃ iniziata in salita, nelle ultime settimane sta facendo respirare il profumo di un possibile ballottaggio.

Lâ€™iniziativa di sabato mattina a Fondi si inserisce in un ciclo di appuntamenti che la coalizione sta promuovendo per restituire dignitÃ e vitalitÃ alle piazze del centro storico, trasformandole nuovamente in luoghi di incontro, dialogo e partecipazione democratica.

La mobilitazione prosegue nei prossimi giorni: mercoledÃ¬ alle ore 19:00, presso il comitato elettorale di Piazza Duomo, la coalizione di centrosinistra presenterÃ ufficialmente alla cittÃ e agli organi di informazione il proprio programma elettorale, illustrando nel dettaglio le proposte per il futuro di Fondi.