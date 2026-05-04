Domenica 10 maggio concerto delle Armonie Fondane dedicato alla Mamma a Santa Maria in Piazza

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, la Chiesa di Santa Maria in Piazza a Fondi ospiterÃ un concerto speciale dell'orchestra di fiati Armonie Fondane.

L'appuntamento Ã¨ alle ore 20:00 e l'ingresso Ã¨ libero. L'evento Ã¨ organizzato e promosso dall'Associazione Ginepro Art e dal parroco Don Sandro Guerriero, con il patrocinio del Comune di Fondi. Sul podio, a dirigere l'ensemble, il Maestro Laura Venditti.

Il concerto propone un programma volutamente vario e accattivante, pensato per esplorare la figura della mamma sotto tutte le sue sfaccettature: dalla musica classica al repertorio sacro, dai brani originali per banda alle colonne sonore, fino ai grandi successi della musica pop. Un viaggio musicale capace di toccare corde diverse â€” tenerezza, gioia, nostalgia, forza â€” proprio come sa fare l'amore materno.

Le Armonie Fondane nascono da un'idea semplice e profonda: offrire alla cittÃ di Fondi un'ulteriore possibilitÃ di crescita attraverso la cultura. Si tratta di un'orchestra di fiati aperta a tutti â€” giovani e adulti, studenti e professionisti, musicisti di lungo corso e semplici appassionati â€” uniti dalla stessa passione per la musica. Un ensemble dove il palcoscenico diventa luogo di espressione personale e di conoscenza reciproca, al di lÃ di ogni distinzione sociale.

Suonare insieme Ã¨ un atto di comunitÃ . Le Armonie Fondane vogliono essere questo: un arricchimento culturale per il territorio e un'opportunitÃ concreta per chi desidera fare della musica non solo un'arte, ma un modo di stare insieme. Il concerto del 10 maggio ne Ã¨ la testimonianza piÃ¹ diretta: la musica come dono, offerto alla propria cittÃ e alle proprie madri.