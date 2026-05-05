17 medaglie conquistate dalla Taekwondo Arduini nell'evento “Kim & Liú Centro Italia” di domenica

Grande successo per l’A.S.D. Taekwondo Arduini, guidata dal Maestro Simone Arduini, in occasione della competizione “Kim & Liú Centro Italia”, evento dedicato al Taekwondo WT che si è svolto domenica 3 maggio presso il Palazzetto dello Sport di via Mola Santa Maria, nella città di Fondi.

La manifestazione, promossa dal Comitato Regionale Lazio FITA, presieduto da Marcello Pezzolla e realizzata con la collaborazione organizzativa della Taekwondo Arduini, ha visto la partecipazione di circa 400 giovani atleti provenienti da tutto il Centro Italia. I partecipanti si sono confrontati nelle categorie Beginners, Children e Kids, confermando ancora una volta il grande valore educativo e formativo di questa disciplina olimpica.

Straordinari i risultati ottenuti dagli atleti della società:

Medaglie d’oro

Menza Maelle

Sabella Diego

Muccitelli Francesco

Di Russo Simone

Caterino Chloé

Medaglie d’argento

Di Manno Tony

Stravato Giulio

Arduini Davide

Teseo Gioia

Di Manno Fabiana

Medaglie di bronzo

Di Trocchio Edoardo

Di Cicco Mario

Menza Nathan

Pecchia Sofia

Iannace Riccardo

Lamante Matilda

Andreozzi Mattia

Ottime prestazioni anche per

Di Trocchio Ennio

Nocella Ismaele

Macaro Gabriele

Un grande applauso a tutti i ragazzi per l’impegno, la determinazione e lo spirito sportivo dimostrati durante la competizione.

Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, in particolare agli sponsor La Rocca-Tech SRL, Di Cicco Luca Impresa Edile, Vivaio Selva Vetere e MC Colori, oltre al Comune di Fondi per il patrocinio.

Un’altra importante giornata di sport che conferma il Taekwondo come strumento di crescita, educazione e condivisione per le nuove generazioni.