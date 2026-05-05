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17 medaglie conquistate dalla Taekwondo Arduini nell'evento “Kim & Liú Centro Italia” di domenica

La Redazione
Sport
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Grande successo per l’A.S.D. Taekwondo Arduini, guidata dal Maestro Simone Arduini, in occasione della competizione “Kim & Liú Centro Italia”, evento dedicato al Taekwondo WT che si è svolto domenica 3 maggio presso il Palazzetto dello Sport di via Mola Santa Maria, nella città di Fondi.

La manifestazione, promossa dal Comitato Regionale Lazio FITA, presieduto da Marcello Pezzolla e realizzata con la collaborazione organizzativa della Taekwondo Arduini, ha visto la partecipazione di circa 400 giovani atleti provenienti da tutto il Centro Italia. I partecipanti si sono confrontati nelle categorie Beginners, Children e Kids, confermando ancora una volta il grande valore educativo e formativo di questa disciplina olimpica.

Straordinari i risultati ottenuti dagli atleti della società:

Medaglie d’oro

  • Menza Maelle
  • Sabella Diego
  • Muccitelli Francesco
  • Di Russo Simone
  • Caterino Chloé

Medaglie d’argento

  • Di Manno Tony
  • Stravato Giulio
  • Arduini Davide
  • Teseo Gioia
  • Di Manno Fabiana

Medaglie di bronzo

  • Di Trocchio Edoardo
  • Di Cicco Mario
  • Menza Nathan
  • Pecchia Sofia
  • Iannace Riccardo
  • Lamante Matilda
  • Andreozzi Mattia

Ottime prestazioni anche per

  • Di Trocchio Ennio
  • Nocella Ismaele
  • Macaro Gabriele

Un grande applauso a tutti i ragazzi per l’impegno, la determinazione e lo spirito sportivo dimostrati durante la competizione.

Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, in particolare agli sponsor La Rocca-Tech SRL, Di Cicco Luca Impresa Edile, Vivaio Selva Vetere e MC Colori, oltre al Comune di Fondi per il patrocinio.

Un’altra importante giornata di sport che conferma il Taekwondo come strumento di crescita, educazione e condivisione per le nuove generazioni.

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