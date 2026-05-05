17 medaglie conquistate dalla Taekwondo Arduini nell'evento “Kim & Liú Centro Italia” di domenica

Grande successo per l’A.S.D. Taekwondo Arduini, guidata dal Maestro Simone Arduini, in occasione della competizione “Kim & Liú Centro Italia”, evento dedicato al Taekwondo WT che si è svolto domenica 3 maggio presso il Palazzetto dello Sport di via Mola Santa Maria, nella città di Fondi.
La manifestazione, promossa dal Comitato Regionale Lazio FITA, presieduto da Marcello Pezzolla e realizzata con la collaborazione organizzativa della Taekwondo Arduini, ha visto la partecipazione di circa 400 giovani atleti provenienti da tutto il Centro Italia. I partecipanti si sono confrontati nelle categorie Beginners, Children e Kids, confermando ancora una volta il grande valore educativo e formativo di questa disciplina olimpica.
Straordinari i risultati ottenuti dagli atleti della società:
Medaglie d’oro
- Menza Maelle
- Sabella Diego
- Muccitelli Francesco
- Di Russo Simone
- Caterino Chloé
Medaglie d’argento
- Di Manno Tony
- Stravato Giulio
- Arduini Davide
- Teseo Gioia
- Di Manno Fabiana
Medaglie di bronzo
- Di Trocchio Edoardo
- Di Cicco Mario
- Menza Nathan
- Pecchia Sofia
- Iannace Riccardo
- Lamante Matilda
- Andreozzi Mattia
Ottime prestazioni anche per
- Di Trocchio Ennio
- Nocella Ismaele
- Macaro Gabriele
Un grande applauso a tutti i ragazzi per l’impegno, la determinazione e lo spirito sportivo dimostrati durante la competizione.
Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, in particolare agli sponsor La Rocca-Tech SRL, Di Cicco Luca Impresa Edile, Vivaio Selva Vetere e MC Colori, oltre al Comune di Fondi per il patrocinio.
Un’altra importante giornata di sport che conferma il Taekwondo come strumento di crescita, educazione e condivisione per le nuove generazioni.