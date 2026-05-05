Turismo e cultura, una visione per crescere: il programma del candidato sindaco Vincenzo Carnevale

Il candidato sindaco Vincenzo Carnevale, presenta una proposta articolata e concreta per il settore turistico e culturale, considerato uno dei pilastri fondamentali per lo sviluppo futuro della città.

La proposta nasce nel segno della continuità con il lavoro già avviato negli ultimi anni, ma con l’ambizione di rafforzare e rendere più strutturato un sistema che può rappresentare una reale opportunità di crescita economica, occupazionale e identitaria per Fondi.

Abbiamo iniziato un percorso importante – afferma Vincenzo Carnevale – valorizzando eventi, promuovendo il territorio e creando nuove occasioni di visibilità. Oggi vogliamo fare un passo in più: costruire un sistema turistico e culturale stabile, organizzato e capace di produrre benefici concreti per la nostra comunità.

Al centro di questa visione vi è la consapevolezza che il patrimonio culturale, storico e naturalistico rappresenti una risorsa straordinaria, ancora in parte inespressa.

L’obiettivo è quello di consolidare quanto realizzato e dare continuità alle iniziative, superando la logica degli interventi occasionali. In questo contesto, il Teatro Città di Fondi “Nino Canale” viene individuato come uno dei fulcri della programmazione culturale cittadina. La proposta di istituire una Fondazione dedicata mira a garantire una gestione più strutturata e una programmazione artistica e formativa stabile, capace di continuare ad elevare la qualità dell’offerta.

Il teatro deve diventare un luogo vivo tutto l’anno – sottolinea il candidato – uno spazio aperto alla città, ai giovani, alle associazioni, dove cultura e formazione possano crescere insieme.

Parallelamente, grande attenzione sarà riservata alla valorizzazione dell’identità locale, attraverso iniziative che rafforzino il legame con le tradizioni, come concorsi culturali e la Giornata del dialetto fondano. “Le nostre radici sono la base su cui costruire il futuro – evidenzia Vincenzo Carnevale – perché una città che sa raccontarsi è anche una città più attrattiva”.

Tra gli interventi previsti rientra anche la riqualificazione di luoghi simbolo come le Terme Romane, con l’obiettivo di restituire visibilità e dignità a un sito di grande valore storico, rendendolo pienamente fruibile e inserendolo nei percorsi turistici cittadini.

Il programma guarda inoltre alla costruzione di una rete organizzata, attraverso strumenti come un Parco letterario e un Consorzio turistico, pensati per coordinare le attività e promuovere in maniera più efficace le risorse del territorio.

Dobbiamo lavorare insieme – prosegue il candidato – mettendo in rete istituzioni, operatori e associazioni. Solo così possiamo rendere il nostro territorio competitivo e capace di attrarre visitatori.

Non manca uno sguardo alle nuove opportunità, come l’attrazione di produzioni cinematografiche e televisive, considerate un’importante occasione di promozione e sviluppo economico, e il potenziamento del calendario degli eventi. In questa direzione si inserisce anche la proposta di una nuova fiera estiva legata alla festività di San Rocco, che si affiancherà a quella storica di Sant’Onorato, contribuendo a rendere la città più viva e dinamica durante tutto l’anno.

Vogliamo una Fondi che sia sempre più accogliente e capace di offrire occasioni di incontro, cultura e sviluppo – conclude Vincenzo Carnevale – un territorio che valorizza le proprie eccellenze e le trasforma in opportunità concrete per cittadini e imprese.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di crescita equilibrata, in cui turismo e cultura diventano strumenti fondamentali per costruire il futuro della città, rafforzandone identità, attrattività e qualità della vita.

Il programma e tutte le informazioni sul candidato sindaco e sulla sua coalizione sono disponibili su: www.vincenzocarnevale.it .