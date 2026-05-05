“Restiamo e la cambiamo la nostra città” è lo slogan della candidatura di Lorenzo Cervi al Consiglio Comunale

Una piazza partecipata, tanti giovani, idee, emozioni e una visione chiara per il futuro della città: si è svolta ieri sera la presentazione della candidatura di Lorenzo Cervi al Consiglio Comunale di Fondi nella lista Fondi Progressista PD–AVS, a sostegno della candidatura a Sindaco di Salvatore Venditti.

“Restiamo e la cambiamo la nostra città” è il messaggio che ha aperto l’incontro, diventando il filo conduttore di una serata intensa e partecipata, dedicata a chi crede che Fondi possa finalmente voltare pagina dopo trent’anni di una politica “vecchia, senza visione e spesso al servizio di pochi”.

Nel corso della presentazione, Lorenzo Cervi ha condiviso le ragioni del suo impegno politico insieme a ragazze e ragazzi che hanno deciso di intraprendere questo percorso collettivo. Giovani che hanno raccontato paure, difficoltà e sogni di una generazione troppo spesso costretta a lasciare la propria terra per costruirsi un futuro.

La nostra battaglia parte dal diritto a restare – ha dichiarato Cervi .– Vogliamo costruire una città che offra opportunità vere: casa, lavoro, cultura diffusa, trasporti efficienti, innovazione e un’economia capace di creare prospettive.

Al centro della proposta politica di Fondi Progressista PD–AVS c’è l’idea di una “città della cura”: una comunità attenta alle persone, alla salute pubblica, alle scuole, alle politiche giovanili e alla qualità del governo del territorio. Una città che non lasci nessuno indietro e che sappia contrastare le logiche del favore e delle inefficienze amministrative.

Fondi merita una nuova speranza – ha aggiunto Cervi. – Una città libera, dove ciascuno possa realizzarsi e costruire il proprio progetto di vita con dignità.

L’incontro si è concluso con un forte appello alla partecipazione e all’impegno collettivo:

La strada da fare è ancora lunga, ma sarà possibile percorrerla solo insieme, ascoltando le persone, comprendendo i problemi e costruendo il futuro con coraggio e a testa alta.

La candidatura di Lorenzo Cervi si inserisce nel progetto politico promosso da Fondi Progressista PD–AVS a sostegno di Salvatore Venditti Sindaco, con l’obiettivo di costruire un’alternativa credibile, giovane e competente per il futuro della città.

#RestoelaCambio

Lorenzo Cervi,

Segretario PD Fondi

Candidato al Consiglio comunale con

Fondi Progressista PD-AVS