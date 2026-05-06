Fondi merita di piÃ¹: quanto emerso nell'ultima riunione operativa del candidato Annarita del Sole

"FONDI merita di piÃ¹". Suona in questi termini l'impegno concreto per lâ€™alternativa costituita dalla coalizione Fratelli d'Italia-Oltre, che sostiene il candidato sindaco Annarita del Sole. Nel pomeriggio di domenica scorsa si Ã¨ tenuta una riunione operativa tra i candidati delle due liste, presenti il senatore Nicola Calandrini e lâ€™assessore regionale Elena Palazzo. Ãˆ stato un momento di confronto diretto e partecipato, durante il quale Ã¨ emerso con chiarezza un dato significativo: tanti cittadini, ascoltati quotidianamente dai candidati sul territorio, esprimono insoddisfazione per come Ã¨ stata amministrata la cittÃ negli ultimi anni.

Fondi merita molto di piÃ¹.

Troppi anni di occasioni perse impongono oggi un cambio di passo. Negli ultimi anni la cittÃ ha vissuto una fase di immobilismo amministrativo che ha rallentato lo sviluppo e lasciato irrisolte criticitÃ evidenti. Gli amministratori uscenti si sono adagiati sui risultati del passato, trascurando aspetti fondamentali per la crescita della comunitÃ .

SanitÃ sotto pressione, servizi insufficienti, periferie trascurate, viabilitÃ carente e un enorme potenziale turistico assolutamente mai valorizzato, tutti problemi concreti, sotto gli occhi dei cittadini, che non possono essere risolti ora con proclami da chi ha avuto oltre vent'anni di ininterrotto governo della nostra cittÃ per realizzarli.

La coalizione Fratelli dâ€™Italiaâ€“Oltre propone un cambio di passo netto, fondato su un programma chiaro e interventi concreti.

Fondi ha bisogno di tornare a crescere, con una guida capace di programmare, decidere e realizzare. Non bisogna avere paura di cambiare, il voto non puÃ² essere legato a promesse individuali, ma deve guardare al bene collettivo. Un buon amministratore ha il dovere di creare opportunitÃ per tutti, non privilegi per pochi.