Successo per la presentazione del point del candidato al consiglio Stefano Di Pietro

Grande partecipazione sabato sera in Piazza Porta Vescovo allâ€™inaugurazione del point del candidato al Consiglio comunale con il simbolo di Forza Italia Stefano Di Pietro.

A sostenerlo, oltre al primo cittadino uscente Beniamino Maschietto e al candidato sindaco Vincenzo Carnevale, anche lâ€™eurodeputato Salvatore De Meo e il leader regionale del partito Claudio Fazzone.

Tutti hanno espresso parole di grande apprezzamento per un volto nuovo della politica con grandi qualitÃ umane, culturali e professionali da mettere al servizio della collettivitÃ .

Sono orgoglioso di essere qui â€“ ha commentato il senatore Claudio Fazzone destando gli applausi e lâ€™entusiasmo del pubblico â€“ perchÃ© Stefano Di Pietro Ã¨ un candidato di qualitÃ , Ã¨ un professionista stimato ma Ã¨ anche una persona umile e onesta.

CiÃ² che conta quando câ€™Ã¨ un problema â€“ ha dichiarato il candidato nel suo breve discorso di presentazione â€“ Ã¨ guardarlo negli occhi, affrontarlo subito e cercare di risolverlo. Ãˆ questo che la politica deve fare: essere al servizio del cittadino. Credo che 20 anni nel settore legale mi abbiano fornito gli strumenti giusti per essere dâ€™aiuto su questo fronte. Purtroppo, i buoni propositi non sono sufficienti. La buona politica attecchisce solo se i cittadini hanno a cuore la terra che vivono. Ãˆ per questo che oggi e in futuro chiedo il supporto di tutti voi, per dare lâ€™esempio e sostenere la crescita e il progresso della nostra splendida cittÃ .

Lâ€™incontro Ã¨ poi entrato nel vivo con lâ€™illustrazione di alcuni punti del programma, in particolare sul centro storico, dove servono piÃ¹ regole e rigore per migliorarne la vivibilitÃ , sul verde, in quanto Ã¨ fortemente sentita la necessitÃ di incrementare gli spazi per vivere la natura, e sul decoro. A tal proposito i candidati hanno preannunciato la volontÃ di istituire una squadra che si occuperÃ solo di piccoli lavori di manutenzione.

Parole importanti sui candidati sono state espresse anche dallâ€™onorevole Salvatore De Meo che ha ricostruito la storia di Stefano Di Pietro, una persona da sempre vicina al partito che ha deciso di candidarsi al compimento di un percorso di maturazione personale e professionale iniziato ormai da oltre un decennio.